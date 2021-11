Hans-Dietrich Genscher war ein deutscher Politiker. Von 1969 bis 1974 Innen- sowie von 1974 bis 1992 war er fast ununterbrochen Außenminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er starb am 31.3.2016.

Von 1974 bis 1985 war er auch FDP-Bundesvorsitzender. Im Mai 1992 schied Genscher auf eigenen Wunsch aus der Bundesregierung aus. Seitdem tritt er als Redner auf, vermittelt als Schlichter in Tarifkonflikten und nahm politische Vermittlerrollen ein - so auch bei der Freilassung des russischen Regierungskritikers Michail Chodorkowski. Hans-Dietrich Genscher starb am 31.3.2016.