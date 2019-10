CRISPR/Cas9: Wird die Genschere noch besser?

Gen gegen Kartoffelfäule gefunden

Immunisierung der Kartoffel

Die Kartoffelfäule führte in den 1840er Jahren zur großen Hungersnot in Irland. Der Pilz kann gerade in regnerischen Zeiten ganze Ernten zerstören. Die Forscher hatten zehn Jahre lang die Genome wilder Kartoffelarten durchsucht, bis sie erkannten, welches Gen für die Immunität entscheidend ist. Die Studie wurde am 30. März in "Nature Plants" veröffentlicht.