Erinnerungen in Klontiere einpflanzen - geht das?

Ein unsterbliches Haustier - diesen Wunsch möchte das chinesische Unternehmen Sinogene für seine Kunden wahr werden lassen. Mit dem Klonen von Haustieren will es "die Liebe zwischen Mensch und Tier verlängern", heißt es auf der Webseite des Unternehmens.

Am 21. Juni wurde Sinogenes erste Klon-Katze geboren. Wie ihr Vorgänger heißt sie Da Suan, chinesisch für Knoblauch. Der Service kostete Da Suans Besitzer umgerechnet rund 32.000 Euro, schreibt die chinesische Tageszeitung Global Times. Auf Sinogenes Website wird auch das Klonen von Hunden und Pferden beworben.

Nun möchte das Unternehmen laut Global Times noch einen Schritt weitergehen und die Erinnerungen des Original-Tiers auf den Klon übertragen. Dazu will es "Künstliche Intelligenz oder Gehirn-Computer-Schnittstellentechnologie" nutzen, kündigte der Geschäftsführer an. Das "oder" lässt bereits erahnen, dass die Pläne eher vage sind. Auf der Webseite wird das Verfahren bisher jedenfalls nicht angeboten.

Sinogen hat auch den Hund Guozhi geklont. Guo Zhi hat in zahlreichen Filmen mitgespielt.

Was ist eine Erinnerung?

Die Erinnerungen eines Tiers in ein anderes einpflanzen - ist das überhaupt möglich? Um das zu beantworten müssen wir uns erst einmal fragen, was eine Erinnerung ist, so Jason Kerr, geschäftsführender Direktor am neurowissenschaftlichen Forschungsinstitut caesar.

Erinnerungen wie etwa "den Geruch von Großmutters Gebäck im Jahr 1979 zu übertragen ist nicht möglich", sagt Kerr. Um eine solche Erinnerung übertragen zu können, "müssten wir ihre neuronale Basis verstehen, also wie sie im Gehirn kodiert ist".

Daran seien geschätzt mehrere zehntausend Neuronen beteiligt. Von diesem Verständnis sei die Wissenschaft noch weit entfernt. Auch ein geklontes Haustier würde sich sicherlich nicht an die Stimme des Besitzers oder an sein Lieblingsspielzeug erinnern.

Katze kuschelt sich an ihren Besitzer

Gelungene Übertragung bei Schnecken

Zurzeit sei es sogar unmöglich, "den Lernprozess einer Schnecke oder Fliege durch Künstliche Intelligenz zu reproduzieren", sagt Neurobiologe David Glanzman von der University of California (UCLA).

Die Erinnerungen komplexerer Tiere wie Katzen, Hunden und Pferden zu übertragen sei deshalb - zumindest bislang - völlig undenkbar. Denn während eine Schnecke nur etwa 20.000 Nervenzellen hat, besitzt beispielsweise eine Katze mehr als 760 Millionen.

Trotzdem ist es Glanzman in einem Team von Wissenschaftlern gelungen, eine Art Erinnerung einer Meeresschnecke erfolgreich auf eine andere zu übertragen. Dazu transplantierten die Forscher Informationsträger, sogenannte RNA-Moleküle, von einer Schnecke in eine andere. Durch die fremde RNA zeigte die Empfänger-Schnecke den Rückzugsreflex, der zuvor ausschließlich der Spender-Schnecke antrainiert wurde. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift eNeuro veröffentlicht.

Auch wenn diese Rückzugsreflexe als eine Art von Erinnerung bezeichnet werden können, ist die Wissenschaft noch meilenweit davon entfernt, die gesamten Erinnerungen eines Tiers auf ein anderes zu übertragen. Mit Sicherheit sei dies auch nicht durch Künstliche Intelligenz zu bewerkstelligen, meint Glanzman. Wer immer dies vorschlägt zu tun, versteht seiner Meinung nach nicht "die enorme Herausforderung einer solchen Aufgabe".

Es gibt eine Chance

Kevin Warwick von der Coventry University ist Experte für künstliche Intelligenz. Er ist ähnlicher Meinung, sieht aber auch Potential in dieser Forschung: Man könne "Informationen über eine Abfolge von Bewegungen speichern und dann versuchen, diese zu rekonstruieren", sagt er.

Wenn diese dann einem anderen Gehirn aufgezwungen werden, so Warwick, könne es potentiell zu ähnlichen Bewegungen führen. In der Realität sei dies aber bisher noch nicht geglückt.

Sollte diese Technologie irgendwann erfolgreich sein, könnte sie, so Warwick, beispielsweise Patienten beim Wiedererlernen von Bewegungen nach einem Schlaganfall helfen.

Die Pläne des chinesischen Unternehmens Sinogenes zur Erinnerungsübertragung entpuppen sich laut Experten also als überwiegend unrealistisch. caesar-Direktor Jason Kerr geht sogar noch weiter. Abgesehen von ethischen Fragen, die diese Forschung aufwirft, sind Sinogenes Pläne "so weit entfernt von der Realität, dass es nur ein Marketing-Trick sein kann", findet er.

Von Dolly, CC, Mini-Winnie und Co Benannt nach Dolly Parton Hausschaf Dolly ist der erste Klon eines erwachsenen Säugetiers, geboren am 5. Juli 1996. Dolly hatte keinen Vater, aber drei Mütter - ein Schaf spendete eine Körperzelle, ein anderes ein Ei, und die Leihmutter trug Dolly schließlich aus. Mit sechs Jahren wurde das berühmte Schaf infolge einer schweren Lungenerkrankung eingeschläfert. Es steht ausgestopft im National Museum in Edinburgh.

Von Dolly, CC, Mini-Winnie und Co Halb Pferd, halb Esel Idaho Gem, geboren 2003, ist das weltweit erste geklonte Maultier. Nicht irgendein x-beliebiges: das "Juwel aus Idaho" ist der genetische Bruder eines preisgekrönten Rennmaultiers. Die Kreuzung aus einer Hauspferdestute mit einem Eselhengst ist zäh, langlebig - und meist nicht fortpflanzungsfähig.

Von Dolly, CC, Mini-Winnie und Co Kopierte Katze "CC" heißt die erste geklonte Katze der Welt. Der Name des 2001 in Texas geborenen Fellknäuels steht ganz unspektakulär für "carbon copy" -Durchschlag auf Kohlepapier. Katzenklonen hat sich allerdings, vielleicht zum Leidwesen vieler Katzenliebhaber, nicht wirklich als kommerzielles Geschäft etabliert.

Von Dolly, CC, Mini-Winnie und Co Fünf gleiche Schwestern Noel, Angel, Star, Joy und Mary kamen am ersten Weihnachtstag 2001 bei PPL Therapeutics zur Welt, der Gentechnikfirma, die auch bei Klonschaf Dolly die Finger im Spiel hatte. Die fünf gesunden Klonferkelchen, so PPL, seien genetisch so aufgestellt, dass ihre Organe ohne Abstoßungsreaktionen für Transplantationen zum Menschen geeignet wären.

Von Dolly, CC, Mini-Winnie und Co Wüstenschönheit Das erste geklonte Dromedar kam 2009 im Camel Reproduction Center in Dubai zu Welt. Das Ziel: die Gene besonders wertvoller Tiere für die Zucht zu erhalten. Injaz ("Erfolg") ist der Klon eines Dromedars, das für sein gutes Fleisch geschlachtet wurde. Die einhöckrigen Kamele sind in den Golfstaaten auch als Lasttiere und Rennkamele beliebt.

Von Dolly, CC, Mini-Winnie und Co Spanischer Kampfstier Spanische Wissenschaftler stellten 2010 den kleinen Got vor, den ersten geklonten Kampfstier. Got war nicht für die Stierkampfarena vorgesehen, sondern als Zuchttier. Seine Leihmutter war eine sanfte friesische Milchkuh.

Von Dolly, CC, Mini-Winnie und Co Affentheater Bei der Zeugung von Dolly dienten "erwachsene" Zellen als Spender der Erbinformation. Der Rhesusaffe Tetra dagegen wurde durch Embryonenteilung erschaffen. Wissenschaftler im US-Bundesstaat Oregon präsentierten 2000 den ersten geklonten Affen. Tetra ist griechisch für "vier" - die Forscher hatten verschiedenen Muttertieren vier Embryos eingepflanzt, aber nur Tetra überlebte.

Von Dolly, CC, Mini-Winnie und Co Hauptgewinn: Ein geklontes Haustier Einem Forscherteam in Südkorea gelang es 2005, den ersten Klonhund der Welt zu erschaffen: Snuppy den Afghanischen Windhund. 2014 klonte eine Biotech-Firma in Seoul einen weiteren Hund. Diesmal wurde ein 12-jähriger Dackel kopiert, dessen englische Besitzerin die Prozedur in einem Preisausschreiben gewonnen hatte. Heraus kam Mini-Winnie. Mittlerweile verkauft die Firma Hundeklone für 90.000 Euro.