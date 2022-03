Globaler Konzert-Marathon für die Ukraine

Seit mehr als einen Monat führt Russland nun schon Krieg gegen die Ukraine. Vielerorts gab es Zeichen gegen den Krieg - in Form von Menschenketten, bei Demonstrationen oder durch außergewöhnlich große Peace-Zeichen. Nun formieren sich 50 international bekannte Musiker, um am Sonntag (27.03.2022) um 17:30 Uhr MEZ einen Konzert-Marathon zu starten.

Austragungsort der Charity-Aktion ist Warschau. Unter der Federführung des polnischen TV-Senders TVP soll der zweistündige Konzert-Marathon von weiteren Fernsehsendern aus 20 europäischen Ländern sowie Streamingplattformen übertragen werden. Der Erlös soll an das ukrainische Ministerium für Sozialpolitik gehen. Mit den Spenden sollen Verpflegung und Unterkünfte für Geflüchtete sowie deren Versorgung mit Essen, Kleidung und Medizin finanziert werden.

Von Imagine Dragons über Placebo bis Fatboy Slim

Mit dabei sind die US-amerikanische Rockband Imagine Dragons, die britischen Rockbands Placebo und Nothing but Thieves, die britischen Musiker Fatboy Slim und Craig David sowie die Gewinner der Eurovision Songcontests von 2017 und 2018 Salvador Sobral und Netta. Ebenfalls wollen Künstler aus der Ukraine wie Dakha Brakha, Ruslana, The Hardkiss, Jamala und Alyona Alyona auftreten.

Die Sendung wird von Polen aus moderiert, die teilnehmenden Künstler werden - wenn nicht vor Ort - zugeschaltet. Gezeigt werden sollen zudem Videos aus dem derzeitigen Alltag der Ukrainer und den Flüchtlingshelfern. So solle ein breites Bewusstsein für die reale Lebenssituation der Menschen in der Ukraine geschaffen werden. "Wir stehen gemeinsam an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer und beten, dass das alles bald ein Ende hat", sagte beispielsweise der portugiesische Sänger Salvador Sobral, der 2017 in Kiew den Eurovision Song Contest gewann.



Statement im März 2022: Solidarität mit der Ukraine auf dem "Platz der Helden" in Budapest

vg,woy/hf (mit DPA, youtube)