Global 3000 - Das Globalisierungsmagazin

Hartes Training und eiserne Disziplin: In Kenia ist Marathon laufen nicht nur Sport, sondern für viele Athleten und Athletinnen auch ein Weg aus der Armut. Appetit auf Oktopus: Biologen forschen in Mexiko daran, Tintenfische in Aquakulturen zu züchten. Land unter: Thailand wappnet sich gegen den steigenden Meeresspiegel.