Rationierte Medikamente

Die 68-Jährige Manel Peiris muss als Herzpatientin täglich Medikamente nehmen, die sie früher ausreichend für drei Monate vom Krankenhaus bekam: “Jetzt müssen wir sie in Apotheken kaufen, Kosten für einen Monat 3400 Rupien, was ich mir nicht leisten kann, also kaufe ich jeweils nur für eine Woche. Manchmal muss sich mein Mann etwas leihen oder nach einem Lohnvorschuss fragen.”