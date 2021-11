George Michael war ein britischer Sänger, Komponist und Musikproduzent. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern war er einer der bedeutendsten Musiker aller Zeiten. Er starb am 25. Dezember 2016 mit 53 Jahren.

George Michael wurde 1963 als Georgios Kyriakos in London geboren. 1981 gründete er das Duo Wham!, das mehrere internationale Hits, wie beispielsweise "Last Christmas" hervorbrachte. Im Anschluss war Michael als Solokünstler erfolgreich und wurde vielfach ausgezeichnet. Er starb am 25. Dezember 2016 im Alter von 53 Jahren in England.