Georg Stefan Troller: 99. Geburtstag eines Weltbürgers

Erstaunlich aufrecht, nur leicht gebeugt, betritt Georg Stefan Troller, Jahrgang 1921, den lang gestreckten Raum im Kölner Literaturhaus. Rosagestreiftes Hemd, farbenfrohes Sakko, die Frisur leicht verwegen. Er ist zur Lesung aus seinen Büchern gekommen: Biografisches, Anekdoten aus seiner Zeit in Paris, historische Begebenheiten, die er 1945 als jüdischer Emigrantund US-Soldat im zerstörten Deutschland erlebt hat. Das beschäftigt ihn bis heute.

Mit wachem Blick schaut er sich von dem erhöhten Podest interessiert die Zuhörerschaft an. Typischer Reporterblick: Wen habe ich da vor mir? Dabei hat er es einem Zufall zu verdanken, dass er Journalist geworden ist, wird er später erzählen. Sorgsam rückt er sich ein Stück abgerissene Pappe vor die grelle Leselampe.

Eine Augenklappe hilft ihm, sich auf die Schrift zu konzentrieren. Mit seinem altmodischen Bart sieht er aus wie ein in die Jahre gekommener Hasardeur oder wie ein Großwildjäger im Ruhestand. Als er zu lesen beginnt, mit leichtem Wiener Akzent, ist es mucksmäuschenstill im Raum.

Trollers Kindheit im jüdischen Wien

Geboren wird Georg Stefan Trollen am 10. Dezember 1921 in Wien, als Sohn einer Pelzhändler-Familie in Wien. Er hat es nicht leicht als jüdischer Junge, er wird auf der Straße gehänselt und von Schulkameraden verspottet. "Mit so was musste man leben. Und unter den Nazis wurde das noch härter", berichtet er.

Das berühmte Wiener Café Sacher bei Nacht: Treffpunkt der Bohème (Foto: um 1930)

Bildung ist die Antwort. Sein Vater ringt ihm die Lektüre sämtlicher Klassiker ab. Den Faust-Monolog könne er bis heute auswendig, sagt er. Mit 16 leiht er sich eine alte Schreibmaschine und haut eigene Gedichte und Gedanken in die Tasten: "Georg Stefan Trollers Gesammelte Werke" steht auf dem Deckblatt.

Wenig später beginnt seine Emigranten-Odyssee. Als Jude kann er 1938 aus dem okkupierten Wien nur vor den Nazis fliehen: "Nachts mit einem Schmuggler über die Grenze und von da an alles nur noch illegal, ohne Papiere." Tschechoslowakei, Frankreich sind die Stationen. In Marseille kann er sich mit viel Glück ein Visum in die USA besorgen. 1941 kommt Georg Stefan Troller im gelobten Amerika an.

Rückkehr nach Europa als US-Soldat

1943 wird er von der US-Army zum Kriegsdienst eingezogen. Beim Vormarsch der Alliierten Truppen durch das besetzte Frankreich und Nazi-Deutschland leistet er den Amerikanern mit seinen Deutschkenntnissen wertvolle Dienste. Er kennt die Mentalität der Mitläufer und Nazi-Täter und wird deshalb bei der Vernehmung von deutschen Kriegsgefangenen eingesetzt.

Soldaten der US-Army inspizieren im Mai 1945 die Straßen von München

Als emigriertem Wiener Juden kann ihm keiner was vormachen. "Das Wort Befreiung habe ich nie gehört damals", berichtet Troller in vielen Interviews. "So was wie Freiheit und Demokratie, das war ja überhaupt nicht im Gedankenschatz der Deutschen vorgesehen. Unser Kriegsmaterial haben sie alle bewundert, die Jeeps, die Walkie-Talkies. Kein Wunder, dass ihr den Krieg gewonnen habt, mit dem Material, bekam ich zu hören" erzählt er 2005 in einem TV-Interview ("Mein Kriegsende"/WDR).

Ende April 1945 rücken die amerikanischen Truppen bis München vor. Der Versuch in den kriegszerstörten Städten eine öffentliche Ordnung herzustellen, sei bei den besiegten Deutschen nicht auf Gegenliebe gestoßen, berichtet Troller: "Die standen da herum um die Bretterzäune und Plakatsäulen, wo die ersten Anordnungen der Militärregierung klebten und wussten eigentlich nicht, wie ihnen geschah."

Troller inspizierte Hitlers Wohnung

Bei der Durchsuchung der Privatwohnung von Hitler und Eva Braun lässt der junge GI kleine "Nazi-Souvenirs" mitgehen. Sein Vater, dem er das nach Amerika schickt, ist entsetzt.

Am 1. Mai 1945 fährt US-Soldat Troller mit dem Jeep in das von US-Truppen befreite Konzentrationslager Dachau. Er soll dort gefangene SS-Leute verhören. Nur mit dem distanzierten Blick durch die Kamera kann er den grauenhaften Anblick der vielen verhungerten, ermordeten Häftlinge ertragen - eine erschütternde Erfahrung für ihn, die ihn sein Leben lang beschäftigt.

1945: US-Truppen erreichen das KZ Dachau Die Ankunft der US-Armee Der 29. April 1945 war ein Sonntag. Am frühen Morgen gab Colonel Sparks dem 3. Bataillon seines Infanterie-Regiments den Marschbefehl. Die US-Truppen kamen von Westen, auf dem Vormarsch Richtung München. Genau wussten sie nicht, wo dieses Konzentrationslager lag, das die Nazis schon 1933 eingerichtet hatten. Ohne Vorwarnung trafen die US-Soldaten ein Horrorszenario hinter den Toren an.

1945: US-Truppen erreichen das KZ Dachau Grauenhafte Zustände Noch Tage, bevor große Teile der SS-Wachmannschaften das Lager fluchtartig verlassen hatten, war ein verschlossener Eisenbahnzug mit KZ-Häftlingen aus dem Osten in Dachau eingetroffen. Niemand kümmerte sich um die völlig entkräfteten Menschen. Die meisten verdursteten, erstickten, viele wurden von den SS-Leuten kaltblütig liquidiert. 2300 Tote fanden die schockierten US-Soldaten in den Wagen vor.

1945: US-Truppen erreichen das KZ Dachau Unter der Kontrolle der US-Armee Nach wenigen Stunden übernahmen die US-Soldaten die Befehlsgewalt im Lager. Nur vereinzelt hatte es Schusswechsel mit den Wachmannschaften gegeben. Bei der Befreiung der Häftlinge kam es zu tragischen Zwischenfällen: Einzelne versuchten, den Stacheldraht zu überklettern, der unter Strom stand, und starben. Aber knapp 32.000 Häftlinge waren noch am Leben und mussten notdürftig versorgt werden.

1945: US-Truppen erreichen das KZ Dachau Häftlinge nach der Befreiung Die hygienischen Zustände im Lager Dachau waren katastrophal. Viele Häftlinge waren mit Typhus und Krätze infiziert. Ihre gestreifte KZ-Kleidung, die zum Synonym für das Elend in den Lagern der Nazis werden sollte, hing ihnen oft nur in Fetzen am Leib. Schuhe hatten die wenigsten. Der Häftling hier, Jean Voste aus Belgisch-Kongo, trug bei der Befreiung noch seine Uniformjacke und Stiefel.

1945: US-Truppen erreichen das KZ Dachau Marsch in den Tod Am 14. April 1945 hatte Reichsführer SS, Heinrich Himmler (hier bei einer Besichtigung beim Bau des "Musterlagers" Dachau), die sofortige "Totalevakuierung" des Konzentrationslagers befohlen. Die SS-Lagerverwaltung zwang mit Waffengewalt ca. 7000 KZ-Häftlinge, zu Fuß - ohne ausreichendes Schuhwerk - auf einen "Todesmarsch" nach Süden. Die meisten überlebten diese Tortur nicht.

1945: US-Truppen erreichen das KZ Dachau Symbol des Zynismus Das Tor des Haupteingangs zum Konzentrationslager Dachau trug die Inschrift "Arbeit macht frei". Diese zynische Nazi-Parole wurde später in fast allen nationalsozialistischen Konzentrationslagern verwendet. Das KZ-Motto war eine Erfindung von Theodor Eicke, des ersten SS-Lagerleiters von Dachau. Seine "Dachauer Schule" durchliefen auch die Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss und Richard Baer.

1945: US-Truppen erreichen das KZ Dachau Kurz vor der Befreiung Als das Gerücht im Lager Dachau die Runde machte, dass die US-Kampftruppen kurz vor die bayerische Stadt Dachau vorgerückt seien, hatten sich einige KZ-Häftlinge in konspirativen Treffen zu einer Widerstands-Gruppe zusammengefunden. Das Chaos in dem überfüllten Lager nutzen sie, um die Befehle der letzten verbliebenen SS-Wachmannschaften zu den "Todesmärschen" gezielt zu sabotieren.

1945: US-Truppen erreichen das KZ Dachau Jubel über Kriegsende am 8.Mai Nachdem die US-Armee im April 1945 die Verwaltung des befreiten Konzentrationslagers übernommen hatte, nutzten Armee-Fotografen den Jubel der KZ-Häftlinge für gestellte Propagandafotos. In Windeseile gingen sie um die Welt. Jubelnde Menschen, oft Kinder und Jugendliche, waren nicht nur in Dachau in der Minderzahl. Die meisten Überlebenden konnte sich kaum auf den Beinen halten.

1945: US-Truppen erreichen das KZ Dachau Gedenken in den USA Nach dem Zweiten Weltkrieg trafen sich ehemalige US-Soldaten, die bei der Befreiung des Konzentrationslagers 1945 dabei waren, später mit ehemaligen Häftlingen - eine persönliche Geste. Donald Greenbaum (re), damals in der US-Army und Befreier von Dachau, traf 2015 den früheren Dachau-Häftling Ernest Gross an dem Denkmal im Liberty State Park/New Jersey. Für beide ein bewegender Moment. Autorin/Autor: Heike Mund



Neuanfang als Journalist

Nach einem kurzen Intermezzo bei Radio München landet Georg Stefan Troller als Reporter bei der "Neuen Zeitung". Aber in München hält ihn nichts, er will zurück nach Wien, seine alte Heimatstadt. "Ich bin damals alle Straßen abmarschiert, die ich kannte, tagelang, nächtelang, um mein Heimweh zu stillen. Aber schließlich fand ich für mich diesen Satz: Eine Heimat kann man sowenig wieder finden wie eine Kindheit."

Er geht zurück in die USA, studiert Theaterwissenschaften – und landet dank eines Stipendiums 1950 in Paris. Die Sorbonne, die quicklebendige Stadt an der Seine, der Esprit der französischen Frauen – all das ist eine neue Welt für ihn.

Er entwickelt sich zum Flaneur, zum feinsinnigen Beobachter der Lebenskunst der Franzosen. "Paris hat mir die Augen geöffnet und unendlich viel beigebracht. Es war ein Großstadtleben gegenüber der kleinstädtischen Beschränktheit, die man in Deutschland überall fand", erzählt er in seinen Lebenserinnerungen ("Selbstbeschreibungen",2009).

Der Journalist und Autor Georg Stefan Troller in seinen frühen Pariser Jahren (1961)

Troller führte legendäre Promi-Interviews

In Paris findet Georg Stefan Troller Anfang der 1960er Jahre auch seine Berufung als Fernseh-Reporter. Für den Westdeutschen Rundfunk in Köln produziert er dort neun Jahre lang als Kulturkorrespondent die Sendung "Pariser Journal", einfühlsame Milieustudien und Menschenportraits, die ein Paris zeigen, was man in Deutschland bis dato nicht kannte.

1971 wirbt ihn das ZDF ab, eine Weichenstellung für sein Leben. 22 Jahre lang wird er in den 70 Folgen seines legendären Interview-Formats "Personenbeschreibung" Fernsehgeschichte schreiben – stilbildend, frech und mit unkonventionellen Fragen. Stars wie Marlon Brando, Brigitte Bardot, Alain Delon, Woody Allen, Kirk Douglas, Romy Schneider, Box-Legende Mohammed Ali stehen ihm Rede und Antwort.

Die Kamera ist dabei eine Art Schutzschild. "Journalist zu sein, war für mich ein Mittel der Selbstheilung und Lebensrettung", erinnert sich Troller. "Meine Seele als jüdischer Emigrant, der dem Holocaust entkommen war und der 19 Angehörige verloren hatte, war verletzt", sagt er in einem Interview mit dem DJV-Journal 2017. "Ich nenne meinen Job heute: Gesundung durch andere." Ein gutes Interview sei für ihn fast wie ein Beichte, fügt er hinzu.

Auch Schauspielerin Romy Schneider wurde von Troller für das deutsche Fernsehen in Paris interviewt

Fernsehfilme, Dokumentationen, Bücher, Fotobildbände, Essays für Zeitschriften kommen später dazu. Jedes Manuskript tippt Troller auf seiner alten Hermes-Schreibmaschine. "Ich habe keinen Computer und kein Internet", erzählt er lachend während der Lesung in Köln. "Meine Manuskripte faxe oder schicke ich meinem Verleger per Post. Anmerkungen mache ich mit einem vierfarbigen Kugelschreiber."

Seine zahlreichen goldenen Fernseh- und Grimme-Preise und Ehren-Urkunden hat nach seiner Pensionierung aus Versehen eine Putzfrau im Studio Paris entsorgt. Darüber kann er heute nur lachen. Sein größter Stolz ist etwas anderes: "Ich habe sozusagen in meinem Alter eine neue Karriere angefangen, nämlich als Fotograf". Die Fotografien aus seiner frühen Pariser Zeit werden mittlerweile in Ausstellungen ("Die Erfindung von Paris") gezeigt und auf Auktionen verkauft.

Foto-Ausstellung mit SW-Fotografien von Troller im Literaturmuseum in Marbach (2018

Der Titel seines neuesten Buches freut ihn am allermeisten: "Liebe, Lust und Abenteuer – 97 Begegnungen meines Lebens", 2019 erschienen. "Das war mein Leben", sagt er mit Nachdruck und Wiener Charme. Und seine Augen blitzen verschmitzt in diesem Moment. Am 10. Dezember wird der Weltbürger Georg Stefan Troller 99 Jahre alt. Gratulation!