Gefangenenaustausch: US-Basketballstar Griner ist frei

"Sie ist sicher. Sie sitzt in einem Flugzeug. Sie ist auf dem Weg nach Hause", verkündete US-Präsident Joe Biden die gute Nachricht: Die in Russland wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner ist freigekommen. Nach Angaben des russischen Außenministeriums wurde die 32-Jährige auf dem Flughafen in Abu Dhabi gegen den russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht. But saß seit 2010 in einem US-Gefängnis.

Russland hatte zuletzt mit der Verlegung Griners in die Strafkolonie in der Republik Mordowien noch einmal den Druck erhöht. Die Region in Zentralrussland, rund 500 Kilometer südöstlich von Moskau, ist für ihre Gefängnisse und ihr hartes Klima bekannt.

Cannabis-Öl im Gepäck

Der Fall Griner war längst zu einem Politikum geworden. Die 32-Jährige war seit Februar in russischer Haft gewesen. Sicherheitskräfte hatten sie am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen, weil sie Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck hatte. Die 32-Jährige war Anfang August zu neun Jahren Haft verurteilt worden, im Oktober hatte ein russischen Gericht ihren Einspruch gegen das Urteil zurückgewiesen worden.

Griner spielt in der US-amerikanischen Profiliga WNBA für Phoenix Mercury. In den Saisonpausen der WNBA, die immer nur von Mai bis September läuft, trat sie seit 2015 für den russischen Klub UGMK Jekaterinburg an.