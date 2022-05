Erstmals gewinnt Inderin den International Booker Prize

Booker Prize 2022: Stolze Preisträgerinnen Geetanjali Shree und Daisy Rockwell

Der Booker Prize ist eine der renommiertesten Literatur-Auszeichnungen der Welt. 2022 geht er an die indische Schriftstellerin Geetanjali Shree (rechts) und die US-amerikanische Übersetzerin Daisy Rockwell. Die beiden nahmen die mit 50.000 Pfund (59.000 Euro) dotierte Trophäe am Donnerstagabend in London entgegen. Die Ehrung gilt Shrees in Hindi verfasstem Roman "Tomb of Sand'".