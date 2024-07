Die Opposition wirft dem Regime Wahlfälschung vor und reklamiert den Wahlsieg für sich. Über all im Lande - wie hier in Caracas - versammelten sich tausende Demonstranten, um mit Tellern und Löffeln lautstark zu protestieren. Immer wieder waren Rufe zu hören wie "Freiheit, Freiheit!" und "Diese Regierung wird stürzen". Selbst in Hochburgen für Unterstützer Maduros gab es Proteste.