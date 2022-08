Frankreich befreit sich von den Corona-Fesseln

Für Reisen nach Frankreich sind in der Corona-Pandemie verhängte Auflagen weggefallen. Ein Nachweis über den Impfschutz, einen Negativtest oder den Genesenen-Status ist seit diesem Montag nicht mehr vorgeschrieben. In dem beliebten Urlaubsland wurde zum Monatswechsel eine ganze Reihe von Sonderregeln zum Kampf gegen das Coronavirus aufgehoben.

Bislang mussten Einreisende entweder vollständig geimpft sein oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können, bei Reisenden aus der Europäischen Union und einigen anderen Ländern wurde auch der Nachweis einer kürzlich überstandenen Infektion akzeptiert. Dies ist nun in der Regel nicht mehr erforderlich. Falls gefährliche Virusvarianten auftreten, kann die Regierung aber anordnen, dass Reisende vor dem Einstieg in ein Flugzeug nach Frankreich einen Negativtest vorlegen müssen.

Selbst Corona-positiv Getestete dürfen nun Schloss Schönbrunn in Wien besichtigen - müssen aber eine FFP2-Maske tragen

Österreich cancelt Quarantäne-Pflicht

In Österreich fällt von diesem Montag an die Quarantäne-Pflicht weg. Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist, sich aber nicht krank fühlt, darf damit künftig das Haus verlassen. Allerdings müssen positiv Getestete eine FFP2-Maske tragen - außer wenn sie im Freien sind und zu anderen Menschen einen Abstand von zwei Metern einhalten können. Auch Arbeiten mit positivem Test ist demnach möglich - allerdings nur in Berufen, in denen eine Maske getragen werden kann.

Neuseeland öffnet Grenzen für alle Einreisenden aus Ausland

Neuseeland hat von diesem Montag an seine Grenzen für alle Einreisenden aus dem Ausland wieder geöffnet. Staatsbürger aller Länder können nun wieder Visa beantragen und ins Land reisen, ohne zwei Wochen lang in Quarantänehotels zu müssen.

Ein freudiges Wiedersehen mit Neuseeländern - wie hier in Auckland - war für EU-Bürger schon seit Mai möglich

Die neuseeländische Regierung hatte im Mai beschlossen, die Öffnung der Grenzen für alle Reisenden um zwei Monate vorzuziehen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln - vor allem die notleidende Tourismus-Industrie. Reisende, deren Länder am Programm für visumfreies Reisen teilnehmen, konnten bereits seit dem 1. Mai wieder nach Neuseeland einreisen, ohne in Selbstisolation zu müssen. Das galt unter anderem für alle EU-Mitgliedstaaten, die USA und Kanada. Nun dürfen auch Menschen aus anderen Ländern wieder nach Neuseeland. Die im März 2020 verhängten strikten Einreisebestimmungen gelten als einer der Hauptgründe für Neuseelands erfolgreichen Kampf gegen das Coronavirus.

sti/as (afp, dpa)