Francis Kéré erhält renommierten Pritzker-Preis

In der mehr als 40 Jahre langen Geschichte des Pritzker-Preises ist Francis Kéré der erste Preisträger aus einem afrikanischen Land. Der im westafrikanischen Burkina Faso geborene Architekt lebt heute in Berlin. "Er weiß intuitiv, dass es bei Architektur nicht um das Objekt geht, sondern um das Ziel; nicht um das Produkt, sondern um den Vorgang", begründete die Jury ihre Entscheidung am Dienstag (15.3.2022) in Chicago.

Kéré war an Projekten in seiner Heimat sowie in Mali, Kenia, Uganda, den USA und Deutschland beteiligt. Über die Architektur-Szene hinaus wurde er durch die Mitwirkung am sogenannten Operndorf Afrika des 2010 gestorbenen Regisseurs Christoph Schlingensief bekannt.

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger Francis Kéré Der 1965 in Burkina Faso geborene Francis Kéré lebt seit 1985 in Deutschland. In Berlin leitet er das Büro Kéré Architecture. Bei seinen Arbeiten setzt Kéré auf regionale Materialien und örtlich traditionelles Handwerk. Diese Grundschule entstand 2001 nach seinem Entwurf in Kérés Heimatort Gando.

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2021: Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal lernten sich in den 1970er-Jahren im Studium in Bordeaux kennen. Später arbeiteten sie im Niger, was sich bis heute auf ihr Bauen auswirkt. Den Abriss von Sozialwohnungen lehnen sie vehement ab. Zu den bekanntesten Bauten des gemeinsamen Pariser Büros gehört das 2002 neu eröffnete Ausstellungsgebäude Palais de Tokyo in der französischen Hauptstadt (Bild).

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2020: Yvonne Farrell und Shelley McNamara Das Portfolio des 2020 prämierten Architekturbüros Grafton der beiden irischen Architektinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara prägen vor allem Bildungseinrichtungen wie die 2009 geplante Toulouse School of Economics (Bild), die private Wirtschaftsuniversität Luigi Bocconi in Mailand oder das tribünenartige Campusgebäude im peruanischen Lima. Sie kuratierten 2018 zudem die Biennale in Venedig.

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2019: Arata Isozaki Arata Isozaki sei "ein vielseitiger, maßgebender und wahrhaft internationaler Architekt" und mit seinem vorausschauenden Denken ein Visionär seiner Generation, urteilte die Jury des Pritzker-Preises über den japanischen Architekten. Zu den berühmtesten Bauten des 88-Jährigen zählen das Museum of Contemporary Art in Los Angeles (Bild) und die Arena Palau Sant Jordi in Barcelona.

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2018: Balkrishna Doshi "Es scheint, als solle ich einen Eid ablegen und mich mein Leben lang daran erinnern: der niedrigsten Klasse ordentliche Behausung zu bieten", sagte Balkrishna Doshi einmal. Das war 1954 - lange bevor der Le Corbusier-Schüler 1989 den Aranya-Wohnkomplex im indischen Indore errichtet hat. Ziel war es, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Heute leben dort 80.000 Menschen.

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2017: RCR Arquitectes "Verwurzelt und der Welt zugewandt" sei ihre Architektur. Mit dieser Begründung verlieh die Jury dem spanischen Trio 2017 den Pritzker-Preis. Mit Rafael Aranda, Carme Pigem und Ramón Vilalta gewannen Architekten, die in kleinen Orten aktiv sind. Zu ihren bekanntesten Projekten zählen der öffentliche Raum am La Lira Theater im Ort Ripoll und der Kindergarten El Petit Comte in Besalú (Bild).

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2016: Alejandro Aravena Alejandro Aravena stellt sich den großen Fragen der Gegenwart - und bindet Mensch und Umwelt in seine Projekte ein. Soziale Architektur, die unsere Welt verändern könnte. Das Innovation Centre auf dem Campus der Katholischen Universität in Santiago de Chile ist 14 Stockwerke hoch (Bild). Das Gebäude passt sich dem Klima an. Die Fassade schützt vor Sonne und Hitze.

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2015: Frei Otto Frei Ottos Konstruktionen sind eine Hommage an die Leichtigkeit von Form und Material. Sein berühmtestes Werk ist das filigrane Dach des Münchner Olympiastadions (Bild). 2012 ist Frei Otto verstorben.

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2014: Shigeru Ban Der japanische Architekt wurde für seinen Einsatz in humanitären Krisen ausgezeichnet. Er baute Notunterkünften in Ruanda, auf Haiti und den Philippinen. Dafür verwendete er auch unkonventionelle Materialien. Er habe zum Beispiel auf kreative Weise Pappe und gepresstes Papier verbaut, begründete die Jury ihre Entscheidung für Shigeru Ban. In Frankreich baute er das Centre Pompidou in Metz (Bild).

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2013: Toyo Ito Dieses Appartmenthaus in Barcelona am Passeig de Gràcia baute Toyo Ito 2009. Mit seiner wellenförmigen Außenverkleidung erinnert es an den berühmtesten Sohn der katalanischen Stadt: Antoni Gaudí. Solche geschwungenen Formen sind das Markenzeichen des Japaners Toyo Ito, der damit seinen Bauten etwas Organisches und Körperliches verleiht.

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2012: Wang Shu Wang Shu erhielt als erster Chinese den Pritzker-Preis. Nach Wangs Plänen entstand etwa ein 100 Meter hohes Wohnhaus, das für jede Wohnung auch einen kleinen Garten bekam. Die halb in den Grund eingesenkte Bibliothek der Universität im chinesischen Suzhou reflektiert Traditionen der Feng-Shui-Lehre. Das historische Museum von Ningbo (Bild) wirkt wie eine Mischung aus Berg und Festung.

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2011: Eduardo Souto de Moura Berühmt ist etwa sein Fußballstadion im portugiesischen Braga, das er 2004 für die Europameisterschaft entwarf. Vier Jahre zuvor war der Portugiese Eduardo Souto de Moura für den Expo-Pavillon seines Landes zuständig. Die Formen seiner Bauten sind meist streng und zurückgenommen. So auch das Paula Rego Museum in Cascais (Bild).

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2010: Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa Die Architektin Kazoyo Sejima und ihr Partner Ryue Nishizawa aus Japan bilden das Büro SANAA mit Sitz in Tokio. Ihre Architektur sei von "transparenten Gläsern, von feinen Glanzeffekten und verschwommenen Spiegelungen auf hellen Oberflächen" geprägt, beschrieb die "Neue Zürcher Zeitung". In Deutschland baute SANAA unter anderem einen Neubau auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen (Bild).

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2009: Peter Zumthor Unter den großen Baukünstlern der Welt gilt der Schweizer Peter Zumthor als eiserner Einzelgänger, bekannt für seine archaisch anmutende Architektur, die oft auch mit der "Entdeckung der Langsamkeit" einhergeht. Seine Bauwerke, wie das Kolumba-Museum in Köln (Bild), sind durch handwerkliche Gründlichkeit und den Respekt vor dem Ort und den Materialien geprägt.

Ausgezeichnete Architektur der Pritzker-Preisträger 2008: Jean Nouvel Der Franzose Jean Nouvel arbeitet als Architekt und als Stadtplaner. Groß raus kam Nouvel mit dem Bibliotheksbau des Institut du Monde Arabe in Paris, dessen Fassade sich je nach Lichteinfall öffnet oder schließt. Nouvel baute auch die Philharmonie de Paris, den Louvre in Abu Dhabi und das Museum Quai Branly (Bild), dessen Fassade von Pflanzen bewachsen ist.



"Ich hoffe, dass ich das Paradigma verändern kann, Menschen zum Träumen und zu Risiken antreiben kann", sagte Francis Kéré zu der Ehrung. "Nur weil du reich bist, solltest du keine Materialien verschwenden. Nur weil du arm bist, solltest du trotzdem versuchen, Qualität zu erschaffen." Jeder verdiene Qualität, Luxus und Gemütlichkeit. "Wir sind miteinander verbunden und Sorgen über Klima, Demokratie und Knappheit sind Sorgen um uns alle."

Der mit 100.000 Dolar (rund 91.000 Euro) dotierte Pritzker-Preis gilt als wichtigste Ehrung in der Architektur und wird seit 1979 verliehen. Im vergangenen Jahr hatte das französische Architekturbüro Lacaton & Vassal den Preis erhalten. Unter den weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern der Vorjahre sind Kazuyo Sejima, Carme Pigem Barceló, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Frank Gehry und Sir Norman Foster.



