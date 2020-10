Formel 1 - live: Das Rennen in Imola

Zum ersten Mal seit 2006 kehrt die Formel 1 auf die traditionsreiche Strecke von Imola zurück, mit der schöne aber auch sehr bittere Erinnerungen verbunden sind. Vor 14 Jahren krönte sich Michael Schumacher hier zum bislang letzten Grand-Prix-Sieger. Es war der sechste Sieg des Deutschen auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari. 1994 verunglückte an gleicher Stelle Schumachers großes Vorbild, der Brasilianer Ayrton Senna und verstarb.

In dieser Saison ist das Rennen in Imola als "Großer Preis der Emilia-Romagna" der 13. WM-Lauf. Beste Chancen auf den Sieg haben wohl erneut die Silberpfeile. Im Qualifying am Samstag setzte sich der Finne Valtteri Bottas knapp vor seinem Teamkollegen und Rekordsieger Lewis Hamilton durch und sicherte sich die Pole Position. Von Rang drei startet Max Verstappen im Red Bull. Sebastian Vettel geht im Ferrari von Startplatz 14 ins Rennen.

Der Start in Imola erfolgt am Sonntag um 13.10 Uhr MEZ, wir berichten an dieser Stelle ab ca. 13 Uhr live vom Rennen.