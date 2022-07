Formel 1: George Russell startet in Ungarn von der Pole Position

Qualifying:

Riesenerfolg für Mercedes: George Russell geht von der Pole Position in den Großen Preis von Ungarn (Start Sonntag 15 Uhr MESZ). Der 24 Jahre alte Brite setzte sich in der Qualifikation am Samstag erst in letzter Sekunde an die Spitze des Fahrerfeldes und verdrängte Carlos Sainz im Ferrari noch auf den zweiten Platz. Für Russell ist es die erste Pole seiner Karriere. Rang drei belegte der WM-Zweite Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Zwar ärgerten sich die "Roten" über die verpasste Spitzenposition für Sainz, konnten sich aber damit trösten, dass Weltmeister Max Verstappen wegen technischen Problemen nur auf Platz zehn landete. Sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez wurde nur Elfter. Mick Schumacher steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Position 15. Noch schlechter lief es für Sebastian Vettel, der im Aston Martin einen Tag nach seiner Rücktrittsankündigung zum Saisonende nur auf den 18. Platz schaffte. Vor dem 13. von 22 Saisonläufen führt Verstappen in der WM-Gesamtwertung mit 63 Punkten vor Leclerc.

Stimmen:

George Russell (Mercedes): "Ich bin überwältigt. Die Rundenzeit wurde immer besser, immer besser. Als ich dann auf dem Bildschirm Platz eins gesehen habe, das war ein unglaubliches Gefühl. Es ist ein großartiger Moment für mich, ich bin super, super happy."

Carlos Sainz (Ferrari): "Wir machen weiter Schritte in die richtige Richtung. Meine letzte Runde war ok, aber eben nicht gut genug für die Pole."

Mick Schumacher (Haas): "Wir wussten, dass es schwierig wird. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem heutigen Tag. Hier kann viel passieren, speziell am Start. Wenn sich die Leute vor mir nicht ganz einig sind, können wir vielleicht profitieren."

Streckeninfo:

70 Runden müssen die Formel-1-Piloten auf dem 4,381 Kilometer langen Kurs vor den Toren Budapests absolvieren. 14 Kurven gibt es - und nur eine lange Gerade. Keiner gewann auf der Strecke, auf der seit 1986 wird gefahren wird, so oft wie Lewis Hamilton. Der Brite stand achtmal ganz oben auf dem Podium. Im Vorjahr gewann am Ende eines chaotischen Rennens überraschend Esteban Ocon im Alpine. Sebastian Vettel kam als Zweiter ins Ziel, wurde aber nachträglich disqualifiziert, weil im Tank seines Aston Martins nur noch 0,3 Liter Treibstoff festgestellt wurden. Laut der Formel-1-Regeln ist das zu wenig.