Die Foo Fighters sind eine US-amerikanische Rockband, die 1994 von Dave Grohl gegründet wurde.

1994 ging Schlagzeuger, Gitarrist und Sänger Dave Grohl ins Studio und nahm das erste Foo Fighters-Album im Alleingang auf. Nach dessen Erfolg gründete Grohl die gleichnamige Band. Ihre Musik ist hart, erdig und sehr melodisch. Schon bald füllten die Foo Fighters Stadien, ihre Alben landen stets weit oben in den Charts. 2022 starb überraschend der Schlagzeuger Taylor Hawkins. Die Band legte eine Pause ein, ging dann aber wieder ins Studio und brachte im Juni 2023 ihr elftes Studioalbum heraus. Auswahl einiger Alben: "There's Nothing Left To Lose" mit dem Hit "Learn To Fly" (1999) "In Your Honor", Doppelalbum mit einer harten Rockplatte und einer sanften, akustischen Platte. (2005) "Wasting Light" kommerziell erfolgreichstes Album (2011) "But Here We Are" erstes Album ohne Taylor Hawkins (2023)