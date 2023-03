Flag Football könnte Zukunft der NFL sein

Im April ist es wieder so weit. In einem großen Spektakel wählt die Nordamerikanische Football-Profiliga (NFL) ihre neuen Spieler aus. Für die bedeutet der Draft den Sprung vom College-Football in den Profisport. Doch die Zukunft des American Football liegt nicht nur im College-Bereich.

In diesem Jahr wurde im Rahmen des Pro Bowl der NFL - dem Allstar-Game mit den Besten der Liga - der stets eine Woche vor dem Super Bowl stattfindet, zum ersten Mal ein Flag-Footballspiel ausgetragen. Die "weiche Variante" des Football ist kontaktlos. Statt den Gegner mit aller Macht zu tackeln und zu Boden zu bringen, genügt es, dem Spieler oder der Spielerin, die den Ball hat, ein Fähnchen, das hinten im Hosenbund steckt - die Flag - herauszuziehen, um den Spielzug zu stoppen.

Man darf die Austragung des Pro Bowl in der Flag-Variante durchaus als Zeichen der Anerkennung der inklusiven, zugänglichen Version des American Football werten. Schließlich ist Flag Football, der ohne die gesamte Sicherheitsausrüstung mit Protektoren und Helmen auskommt, kostengünstig und leicht verständlich. Er kann noch dazu von Menschen jeden Alters und Geschlechts gespielt werden - sogar in gemischten Teams mit Frauen und Männern. Gleichzeitig ist es auch Ausdruck dafür, wie Flag Football die Teilnehmerzahlen und Entwicklungsstrategien des Sports wiederbelebt.

Massive Nachwuchssorgen

Eine neue Studie unter Leitung des Boston University CTE Center, an dem Chronische Traumatische Enzephalopathie (CTE) erforscht wird, eine seltene Form der Demenz, die durch wiederholte Kopfverletzungen entsteht, hat ergeben, dass bei Spielern, die traditionellen Tackle-Football spielen, "wiederholte Schläge auf den Kopf auch zu weniger weißer Substanz im Gehirn führen können, was möglicherweise impulsives Verhalten und andere Denkprobleme verursacht, unabhängig davon, ob jemand CTE hat oder nicht".

Diese Sportarten schaden dem Gehirn Wrestling Wrestling ist nicht nur Show. Denn sicher ist: Die Gehirne einiger Wrestler sind dank wiederholter Kopfverletzungen ernsthaft geschädigt. Als der kanadische Wrestler Chris Benoit sich im Alter von 40 Jahren selbst erschoss, fanden Ärzte heraus, dass sein Gehirn dem eines 85-jährigen Alzheimer-Patienten glich.

Diese Sportarten schaden dem Gehirn Boxen Ärzte haben sogar einen Namen für diese Krankheit: chronisch traumatische Enzephalopathie oder einfach Boxer-Syndrom. Und es bedeutet: Ständige Stöße gegen den Kopf verändern das Gehirn - zum Schlechteren. Die Folge sind Gedächtnisverlust, Sprachschwierigkeiten, Selbstmordgedanken und schließlich Demenz. Die Krankheit wurde zunächst bei professionellen Boxern entdeckt, daher der Name.

Diese Sportarten schaden dem Gehirn American-Football Das Boxer-Syndrom trifft nicht nur Boxer. Vor allem bei American-Football-Spielern ist die Krankheit häufig. Laut der Fachzeitschrift "Science", erleidet der durchschnittliche National Football League-Spieler im Laufe einer Spielsaison über 600 Stöße auf seinen Kopf. Selbst die hartschaligen Helme können die Stöße nicht komplett abfangen.

Diese Sportarten schaden dem Gehirn Helme schützen (ein wenig) Die National Football League stritt viele Jahre ab, dass ihre Spieler vom Boxer-Syndrom betroffen sein könnten. Inzwischen hat sie eingelenkt und auch ein paar Spielregeln geändert, um Kopf-zu-Kopf-Kollissionen vorzubeugen. Gleichzeitig arbeiten Forscher an Magnet-Einsätzen für Football-Helme. Abstoßende Kräfte sollen einen Zusammenstoß abschwächen, bevor er passiert.

Diese Sportarten schaden dem Gehirn Eishockey Wer Gehirnschäden vermeiden möchte, darf kein Eishockey spielen: Auch bei einigen Hockeyspielern wurde das Boxer-Syndrom bereits diagnostiziert. Egal, ob ein Zusammenstoß gewollt ist oder nur als Unfall passiert: Auf Dauer führen Stöße auf den Kopf zu einer Anhäufung gefährlicher Eiweiße im Gehirn.

Diese Sportarten schaden dem Gehirn Fußball Es erscheint abwegig, aber ja: Sogar Fußballspieler sind gefährdet - durch ihre Kopfbälle. Die Kräfte, die dabei wirksam werden, scheinen harmlos zu sein im Vergleich zu den gewalttätigen Stößen in einem American-Football- oder Eishockey-Spiel. Aber auch geringe Kräfte können sich mit der Zeit aufsummieren. Autorin/Autor: Brigitte Osterath



Dieser weitere Beleg für die Gesundheitsschädlichkeit des American Football hat in Verbindung mit den zahlreichen Gehirnerschütterungen zu einem Rückgang der Tackle-Football-Spieler geführt. Wie Forbes im Jahr 2020 berichtete, ist in den elf Jahren zwischen 2008 und 2019 "die Gesamtzahl der Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren, die Tackle Football spielen, um mehr als 620.000 zurückgegangen."

Nicht auf Nordamerika begrenzt

Laut Internationalem Footballverband (IFAF) gibt es schätzungsweise 20 Millionen Flag-Football-Spieler in mehr als 100 Ländern. In Japan haben eine halbe Million Grundschüler pro Jahrgangsstufe die Möglichkeit, Flag Football zu spielen, während in Mexiko allein im Jahr 2021 100.000 neue Flag Football-Spieler hinzukamen. So wird Flag Football in den 72 nationalen Mitgliedsverbänden der IFAF in diesem Jahr den Tackle-Football in Bezug auf die organisierten Teilnahmemöglichkeiten überholen.

Der Sport boomt inzwischen weltweit. Mexikos Frauen haben bei den Weltspielen 2022 die USA geschlagen, Papa-Neuguinea steht kurz vor der Teilnahme an seinem ersten IFAF-Turnier und der Anteil von Frauen am Highschool-Flag-Football in den USA ist seit 2018 um 40 Prozent gestiegen.

Touchdown in Vietnam

Auch Vietnam, eines der 72 IFAF-Mitglieder, erlebt einen Teilnehmerschub, wenn auch nicht auf demselben Niveau. Die Sportart gibt es in dem Land seit etwa einem Jahrzehnt. Inzwischen sind rund 400 Spieler in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt registriert, wobei die meisten in der Hauptstadt spielen, wo die Gründung der Vietnam Flag Football League (VFFL) vor drei Jahren ein Schlüsselmoment war.

Sue (r.) bereitet sich mit ihren Teamkameraden auf ein VFFL-Spiel in Vietnam vor

"Am Anfang hatten wir Probleme, jede Woche genügend Spieler zu finden. Früher haben wir samstags in irgendwelchen Parks und auf der Straße gespielt", sagt Anetnga, eine junge Flag-Football-Spielerin, gegenüber der DW. "Heute veranstalten wir richtige Turniere auf richtigen Feldern und mit Sponsoren." Anetnga spielt für The Swarm, eines von sechs Teams in einer Liga, die jetzt in ihre vierte Saison geht.

Durch den Einsatz von Reclub, einer digitalen Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, Teams und Wettbewerbe zu verwalten, Statistiken einzusehen und Teil der Flaggengemeinschaft zu sein, hat sich die VFFL stetig weiterentwickelt. "In diesem Jahr hat die Liga zum ersten Mal mehr einheimische vietnamesische Spieler als Ausländer, was für die Stabilität des Sports spricht", sagt Luis Aloma, Mitbegründer von Reclub und Mitspieler, gegenüber DW.

Duong Phan spielt seit fast einem Jahr und ist Präsident der RMIT Wolves. "Ich denke, dass der Geist und die Energie des Flag Footballs, die alle verbindet, einer der Faktoren ist, die diesen Sport in Vietnam so besonders machen", sagt er der DW.

Auf dem Weg zu Olympia?

"Ein wichtiger Grund, warum ich Flag Football mag, sind die Menschen, die ich kennengelernt habe", sagt Anetnga. "Ich habe beim Spielen viele Freunde gefunden, vor allem unter den anderen vietnamesischen Frauen, die mitspielen. Es macht sehr viel Spaß, und da es keine Tacklings und keinen Kontakt gibt, ist es sogar sicherer als Fußball."

Gut zu erkennen: die Fähnchen am Hosenbund dieser vietnamesischen Flag-Football-Spieler in Da Nang.

"Einige Leute haben mich unterschätzt, weil ich ein einheimisches Mädchen bin und schwach aussehe. Sie dachten, ich würde bald aufgeben, also wollte ich sie eines Besseren belehren", sagt Sue, die für die Saigon Southside Brotherhood spielt, ein Team, das nur aus vietnamesischen Spielerinnen besteht, gegenüber der DW. "Flag Football hat mir geholfen zu lernen, wie man als Team spielt und Vertrauen zueinander aufbaut, unabhängig vom Alter."

Die nächste Flag-Football-Weltmeisterschaft findet 2024 in Finnland statt, wo eine Rekordteilnehmerzahl von 24 Männer- und Frauen-Nationalmannschaften erwartet wird. Außerdem gehört Flag Football zu den neun Sportarten, die als neue Sportart für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles in die engere Wahl gekommen sind. Eine Entscheidung darüber wird im Laufe des Jahres erwartet. Sollte Flag Football tatsächlich in den Olympia-Kanon aufgenommen werden, ist die IFAF der Ansicht, dass "die Verbindung von Football mit den Olympischen Spielen allen Beteiligten starke Wachstumsvorteile bringen kann, indem sie neue Zuschauerschichten erschließt und die weltweite Beteiligung steigert".

Aus dem Englischen adaptiert von Tobias Oelmaier.