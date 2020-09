FinCen Files: Hilfe für Wirecard und die Porno-Industrie

Türkische Unternehmen und Banken spielen eine bedeutende Rolle in den FinCEN Files, einer Sammlung von geheimen Dokumentenaus dem US-Finanzministerium, die dem US-Medienunternehmen BuzzFeed News zugespielt wurden. Buzzfeed hat sie anschließend gemeinsam mit dem Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) ausgewertet.

Aus der Untersuchung heraus sticht vor allem die Aktif Yatirim Bankasi bzw. Aktif Bank, die im Verdacht steht, dem skandalgeschüttelten deutschen Finanzdienstleister Wirecard bei seinen dubiosen Geschäften geholfen zu haben.

Die Aktif Bank gehört zur Calik Holding, einem der größten Konzerne der Türkei, zu dem mehr als 30 Unternehmen gehören. Calik wiederum hat enge Beziehungen zur türkischen Regierung. Eine ganze Reihe von sogenannten "verdächtigen Transaktionen", die in den FinCEN Files erwähnt werden, wurden getätigt, als Berat Albayrak Hauptgeschäftsführer der Calik Holding war. Albayrak ist der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und derzeit türkischer Finanzminister.

Der türkische Präsident und sein Schwiegersohn

Die Hinweise gegen Aktif stammen aus sogenannten SARs. Diese Abkürzung steht für Suspicious Action Reports. Die Verdachts-Berichte über auffällige Aktivitäten werden von FinCen, einer Spezialabteilung im US-Finanzministeriums, geprüft. Die bankinternen Verdachtsmeldungen sind verpflichtend für alle Geldinstitute. Sie spiegeln die Bedenken von Überwachungsbeauftragten in Banken wider und beweisen nicht zwangsläufig kriminelle Aktivitäten.

Der nächste große ICIJ-Coup nach den Panama und Paradise Papers

Mehr als 400 Journalisten aus 88 Ländern haben die geleakten FinCen Files 16 Monate lang unter die Lupe genommen und dadurch einen bisher versperrten Blick auf die internationalen Finanzströme erhalten. Die ICIJ-Recherche deutet darauf hin, dass mit Hilfe von Aktif offenbar auch schmutziges Geld in den Markt gepumpt worden ist.

So finden sich in den FinCEN Files Warnmeldungen der Bank of New York Mellon (BNY Mellon) und der Bank of America (BoA), die beide als Korrespondenzbanken für das Auslandsgeschäft von Aktif tätig waren oder sind. Nach den FinCEN Files wickelte Aktif zwischen dem 6. Juni 2013 und dem 1. Juli 2014 verdächtige Transaktionen in Höhe von 91,6 Millionen Dollar über ihre beiden US-Partner ab.

Helfer für Wirecard

In den letzten Wochen hat vor allem ein Aktif-Kunde weltweit für Schlagzeilen gesorgt: die deutsche Wirecard Bank AG, derzeit in einen milliardenschweren Betrugsskandal verwickelt und pleite. Aktif brachte Wirecard auch mit seiner amerikanischen Korrespondenzbank BNY Mellon zusammen. Doch der New Yorker Kreditgeber markierte die Wirecard-Transaktionen als "hochrisikobehaftet" und fror sie ein - was Aktif nicht daran hinderte, Wirecard trotzdem zu helfen: Laut FinCEN Files überwies Aktif das Geld anschließend unter einem verborgenen Namen an BYN Mellon.

Der deutsche Finanzdienstleister Wirecard ist in einen milliardenschweren Bilanzskandal verstrickt

Wirecard machte viele Geschäfte mit Kunden aus der Porno- und Glücksspielbranche. Laut FinCEN Files ermöglichte die Aktif Bank einen großen Teil dieser Geschäfte. BNY Mellon meldete schon im Dezember 2013 "verdächtige Überweisungen" im Volumen von etwa 17,5 Millionen US-Dollar. Die meisten davon kamen von großen Namen aus der Porno-Industrie, darunter MindGeek, Eigentümer von Pornhub und Youporn. Bis 2013 war MindGeek als Manwin bekannt und ist auch als Manwin in den Dokumenten erfasst.

Viele Wege führen nach Afghanistan

Der Blick auf die afghanischen Aktif-Kunden macht ebenfalls stutzig. So orchestrierte Aktif zwischen dem 27. Mai und dem 1. Juli 2014 genau 561 "verdächtige" Geldüberweisungen im Wert von 35,3 Millionen Dollar von afghanischen Konten. Da keine öffentlichen Informationen über die Unternehmen und ihre Geschäfte verfügbar sind, handelt es sich vermutlich um Strohfirmen, was auf Geldwäsche im großen Stil hindeuten könnte.

Auch die New Kabul Bank zählt zu den Aktif-Kunden. Das afghanische Finanzinstitut war 2010 in einen Korruptionsskandal in Milliarden-Höhe verstrickt, bevor es sich ein Jahr später unter seinem heutigen Namen neu erfand. Korruption ist im bitterarmen Afghanistan ein lukratives Geschäftsmodell - und BNY Mellon markierte mehrere von Aktif weitergeleiteten Transaktionen der New Kabul Bank als "verdächtig".

Die Bank of America (BoA) reiht sich ebenfalls mit Verdachtsmeldungen in die afghanische Indizienkette gegen Aktif ein. In diesem Fall stehen auffällige Transaktionen im Mittelpunkt, die die türkische Bank im Auftrag des afghanischen Unternehmens Watan Oil and Gas in die Wege leitete. Dabei geht es um mehr als drei Millionen US-Dollar, die zwischen Juni 2013 und März 2014 abgewickelt wurden. Nach eigenen Angaben, die in den FinCen Files dokumentiert sind, hat die BoA ihre Tätigkeit als Korrespondenzbank für Aktif danach eingestellt - weil die Vereinigten Staaten die Watan-Gruppe beschuldigten, Beziehungen zu den radikal-islamischen Taliban zu unterhalten.

Geld für die Taliban

Die US-Regierung setzte die Watan-Gruppe nach Ermittlungen gegen das Tochterunternehmen Watan Risk Assessment auf ihre schwarze Liste. Bei einer Untersuchung war herausgekommen, dass die Watan-Tochter mehrere Millionen Dollar an die Taliban gezahlt hatte - als Gegenleistung für den Schutz ihrer Konvois. Gegen die Taliban waren nach den Terroranschlägen vom 11. September internationale Sanktionen verhängt worden. Außerdem floss das Geld in einer Zeit, in der die US-Truppen in Afghanistan die Taliban noch aktiv bekämpften.

19 Jahren nach dem 11. September wollen die USA den Krieg gegen die Taliban beenden

BoA wies in einer Pflichtmeldung über auffällige Transaktionen darauf hin, dass ihr Zahlungsüberwachungsteam ungewöhnliche Überweisungen von zumeist großen, runden Dollarbeträgen entdeckt habe. Diese wurden von einem Kunden der Aktif Bank im Auftrag von Watan Gas and Oil getätigt und über mehrere Banken abgewickelt. Dazu schrieb die BoA in ihrem SAR wörtlich: "Die Überweisungen, die Watan Gas über die Aktif Bank durchführte, wurden zu zwei lettischen Banken in Riga weitergeleitet, und die Unternehmen, die das Geld empfingen, scheinen in den Britischen Jungferninseln bzw. in Hongkong ansässige Briefkastenfirmen zu sein."

Die BoA kam in ihrem Pflichtbericht zu dem Schluss: "Es liegt eine geographische Entkopplung zwischen den Banken in Lettland und dem Standort der Begünstigten vor. Afghanistan, die Türkei und Lettland gelten als Hochrisiko-Länder in Bezug auf Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten."

Die FinCEN Files haben mehr als 400 Journalisten aus 88 Ländern recherchiert

Aktif Bank wehrt sich gegen Anschuldigungen

Die Aktif Bank wollte keinen direkten Kommentar zu den Verdachtsmomenten in den FinCen Files abgeben. Stattdessen erklärte das türkische Finanzhaus, dass bankinterne Verdachtsmeldungen allein noch kein Beweis für verbotene oder illegale Transaktionen seien. Man handele nach den Vorgaben der türkischen Finanzbehörden, die auch verlangten, genau über die Identität der Kunden Bescheid zu wissen.

Aktif betonte ebenfalls, dass man sich einer jährlichen Leistungsüberprüfung durch Partner-Korrespondenzbanken unterziehe und keine Transaktionen zum Zweck der Geldwäsche durchführe. Die Bank gab auch an, dass es ihre Grundwerte nicht zuließen, mit Unternehmen aus der Pornobranche Geschäftsbeziehungen zu unterhalten.