Die Wirecard AG war ein deutscher Zahlungsabwickler und Finanzdienstleister. Der Zusammenbruch des im Deutschen Aktienindex notierten Konzerns gilt als einer der größten Betrugsfälle der deutschen Wirtschafsgeschichte.

Das Unternehmen meldete am 25. Juni 2020 Insolvenz an, nachdem bekannt geworden war, dass 1,9 Milliarden Euro, die in den Büchern vermerkt waren, gar nicht existierten. Im Dezember 2022 begann der Strafprozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945. Vor dem Landgericht München müssen sich der frühere Vorstandschef Markus Braun zwei Mitangeklagte verantworten.