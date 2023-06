Politik Global

Finanzgipfel in Paris will ein gerechteres Finanzsystem

Auf einem internationalen Gipfel in Paris haben Staaten und Entwicklungsbanken für den Kampf gegen Armut und Klimawandel bessere finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt. Nun kommt es auf die Umsetzung an.