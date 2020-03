Filmlegende Max von Sydow gestorben

Er galt als charismatischer Darsteller auf der Theaterbühne, genauso wie auf der Kino-Leinwand: Dem Schauspieler Max von Sydow wurde von Kritikern - bis zuletzt - eine außergewöhnlich "zwingende Präsenz" bescheinigt. Im hohen Alter von 86 stieg er sogar in die berühmte US-amerikanische TV-Serie "Game of Thrones" ein und spielte da die Figur des Raben.

Die Filme von Ingmar Bergmann machten ihn berühmt: Max von Sydow (hier mit Liv Ullmann/1969)

Bekannt wurde Max von Sydow, der am 10 April 1929 im schwedischen Lund geboren wurde, durch die Filme des Regisseurs Ingmar Bergmann, der ihm zahlreiche Hauptrollen anvertraute. In mehr als hundert Filmen und Fernsehserien verkörperte von Sydow immer wieder starke Charaktere, die sich ihre Freiheit erkämpfen.

Legendär und unvergesslich sind seine Rollen in dem Horrorklassiker "Der Exorzist" und in Kinofilmen wie "Conan der Barbar", die ihn nach der Ära Bergmann international erst richtig bekannt gemacht haben. Viele eigensinnige Charakterrollen hat er im Laufe der Zeit verkörpert, aufgeladen mit den Erfahrungen aus über 60 Jahren Schauspieler-Karriere.

Erfülltes Schauspielerleben

Trotz seines hohen Alters war Max von Sydow, der seit langem in Paris lebte, im Filmgeschäft noch aktiv. Zuletzt hatte ihn die Nebenrolle des Raben in der Erfolgs-Serie "Game of Thrones" nochmal in die Schlagzeilen gebracht. In dem Star-Wars-Film "Das Erwachen der Nacht" spielte er mit seinem extrem ausdrucksstarken Gesicht ebenfalls eine kleine Nebenrolle.

Auftritt beim Filmfestival in Cannes: Max von Sydow mit seiner Frau Catherine (2019)

Am 8. März 2020 ist der schwedische Schauspieler Max von Sydow im Alter von 90 Jahren in Frankreich gestorben, wie seine Witwe der Zeitschrift "Paris Match" mit "unendlicher Traurigkeit und Schmerz" mitteilte.

Seit 1997 war die französische Produzentin und Dokumentar-Filmemacherin Catherine von Sydow mit dem Charakterschauspieler verheiratet. Beide traten bis zuletzt zusammen auf Filmfestivals auf. 2002 hatte er die französische Staatsangehörigkeit angenommen.