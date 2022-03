Filmkomponist Hans Zimmer: "Schluss mit dem Gemetzel"

Spätestens seit seinen monumentalen Soundtracks zu "König der Löwen" oder "Gladiator" sitzt Hans Zimmerim Olymp der Filmkomponisten Hollywoods. Mit dem Blockbuster "Dune" ist er derzeit Oscar-Anwärter - es ist seine zwölfte Nominierung. Nun startet Zimmer nach wochenlangen Proben in Berlin am 12. März 2022 in der Hamburger Barclays Arena eine Europa-Tournee.

Mit dabei in Zimmers international besetztem Orchester ist laut Konzertveranstalter die Hälfte des philharmonischen Odessa Orchestra. "Wir sind glücklich, dass einige unserer Musikerfreunde aus Odessa nach Deutschland ausreisen konnten - zum Teil mit ihren Familien", sagte Dieter Semmelmann, Chef der Konzertagentur Semmel Concerts, Anfang März gegenüber der Deutschen Presseagentur. "Dieses Orchester ist kostbar", sagte unterdessen Hans Zimmer bei einem Pressetermin in Berlin.

Er betonte, wie wichtig es für ihn sei, mit den Menschen aufzutreten und daran zu erinnern, "dass Kunst und Künstlerinnen und Künstler da sind, um Frieden in diese Welt zu bringen."

Zimmer verweist auf die eigene Biografie

Der Musiker, der am 12. September 1957 in Frankfurt am Main als Sohn jüdischer Eltern geboren wurde, erzählte außerdem, dass seine Mutter Deutschland 1939 verlassen musste. Sie sei immer gefragt worden, warum sie so spät gegangen sei. Aber man habe kein Geld und keinen Ort gehabt, an den die Familie hätte gehen können, sagte Zimmer. Das sei ohnehin, "keine einfache Entscheidung". Er sei aufgewachsen im Schatten von Eltern, die traumatisiert gewesen seien. Auch der Tourmanager des

Opera Orchestra, Oleksandr Lysiuk, war in Berlin vor die Kamera getreten. Nach den ersten Explosionen habe er mit seiner Familie beschlossen, die Ukraine sofort zu verlassen. Er habe einen vier Monate alten Sohn. "Wir haben verstanden, dass die Situation wirklich ernst ist", sagte er. Auch etliche andere Musiker des Orchesters seien geflohen.

Zimmer: "Gemetzel soll aufhören"

Hans Zimmer fügte hinzu, er sei kein Politiker, aber er wolle Menschen zusammenbringen. "Ich möchte, dass dieses Gemetzel aufhört. Dass diese Gier aufhört. Der größere Zweck von Kunst sei es, Menschen zusammenzubringen. Und Mauern einzureißen - nicht Mauern zu errichten."

