Der brasilianische Regisseur Walter Salles, bekannt durch "Die Reise des jungen Che", bietet ein emotionales Polit-Drama, das die Grausamkeit der Militärherrschaft in seiner Heimat (1964-1985) beleuchtet. "I'm Still Here" zeigt den Kampf einer Frau, die herausfinden will, was ihrem verschwundenen Ehemann zugestoßen ist. Fernanda Torres (Bild) wurde für ihre herausragende Schauspielleistung gelobt.