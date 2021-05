Feuer und Flamme: Feurige deutsche Redewendungen

Meet the Germans präsentiert deutsche Redewendungen zu den vier Elementen - im Mai ist es das Feuer.

Feuer ist für den Menschen lebensnotwendig, vom Kochen bis zum Heizen, aber Flammen können auch außer Kontrolle geraten, wie man an den Waldbränden sieht, die von Australien und Kalifornien bis nach Brasilien, Borneo und dem Polarkreis immer wieder verheerende Schäden anrichten. Wir ehren heute die, die versuchen, sie in Schach zu halten: Feuerwehrleute.

Der Internationale Tag der Feuerwehrleute (IFFD) wurde 1999 ins Leben gerufen, nachdem am 2. Dezember des Vorjahres fünf Feuerwehrleute bei einem Waldbrand in der australischen Region Victoria ums Leben kamen. Als Zeichen des Respekts tragen viele Menschen weltweit an dem Tag blau-rote Schleifen: Rot symbolisiert Feuer und Blau steht für Wasser. Das für die Ehrung gewählte Datum, der 4. Mai, wurde übrigens schon lange als Tag des Heiligen Florian gefeiert - der Märtyrer gilt unter anderem als Schutzpatron der Feuerwehr.

