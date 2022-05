Fehlende Vorstellungskraft erkennt man an der Pupille

Die bunte Welt der Tieraugen: Ich sehe was, was du nicht siehst

Augen mit Rundum-Sicht

Ein Chamäleon kann seine kugelrunden Augen einzeln bewegen. Sie befinden sich seitlich am Kopf. So hat das Tier einen Rundumblick von fast 360 Grad. Diese Reptilien können ihre Augen außerdem so weit nach vorne drehen, dass sich die beiden Sehfelder völlig decken. So kann das Chamäleon Entfernungen ganz genau abschätzen, bevor es seine klebrige Zunge in Windeseile auf seine Beute schnellen lässt.