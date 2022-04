Gutes Sehen - wie unsere Augen gesund bleiben!

Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet. Florence Randrianarisoa erklärt, warum die Zahl der Kurzsichtigen zunimmt und wie man den Trend aufhalten kann.

Sendezeiten:

Deutsch

Mi 20.04.2022 – 08:30 UTC

Do 21.04.2022 – 11:30 UTC

Do 21.04.2022 – 16:15 UTC

Do 21.04.2022 – 20:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



Deutsch+

Mi 20.04.2022 – 10:00 UTC

Do 21.04.2022 – 11:30 UTC

Do 21.04.2022 – 16:15 UTC

Do 21.04.2022 – 20:45 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3