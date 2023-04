Faszination Horror: Der Sog des Morbiden

Kultur Intensiv über die Leidenschaft fürs Gruselige.

Warum Vampirgeschichten einfach nicht totzukriegen sind

Vor 126 Jahren erschien Bram Stokers Roman "Dracula". Er wurde zum weltweiten Klassiker - und begründete ein bis heute boomendes Genre. Wir sondieren diese Erfolgsgeschichte und reisen auf Bram Stokers Spuren nach Whitby im Nordosten Englands.

Warum Zombies so erfolgreich sind

Jährlich gehen sie in den Großstädten der Welt auf die Straße - Zombiefans beim Zombie Walk. Seit 2001 gibt es dieses Phänomen, ob in den USA, Chile oder Singapur. Zombies sind en vogue, in Film, Serie und Videospielen. Warum?

Blut und Schleim als Passion

Melis Aksoy ist digitale Set-Designerin und Spezialistin für visual effects. Als solche war junge Türkin schon bei vielen Hollywood-Produktionen dabei. Sie kreiert Gemetzel und Explosionen, sogar für Regiegrößen wie Guillermo del Toro oder Tim Burton.

Morbide Schönheit - verstörende Puppenkunst

Die polnische Künstlerin Monika Mostowik inszeniert japanische Kugelgelenkpuppen. Die morbide Schönheit ihrer Werke wirkt verstörend und faszinierend zugleich.

Sendezeiten:

DW Deutsch



SA 22.04.2023 – 08:00 UTC

SA 22.04.2023 – 13:03 UTC

SO 23.04.2023 – 05:00 UTC

SO 23.04.2023 – 17:03 UTC

DO 27.04.2023 – 22:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 22.04.2023 – 13:03 UTC

SO 23.04.2023 – 05:00 UTC

SO 23.04.2023 – 17:03 UTC

DO 27.04.2023 – 22:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3