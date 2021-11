Von Dracula gepiekst: Impfkampagne im Vampir-Schloss

Das Dracula-Schloss in Transsylvanien hat sich in ein Corona-Impfzentrum verwandelt. In Rumänien lebende Menschen, aber auch EU-Touristen dürfen dort die Corona-Impfung erhalten. BioNTech für alle - Gruseln inklusive!