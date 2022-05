"Nosferatu- Phantom der Nacht" (1979)

Ein Remake von Murnaus Stummfilm-Klassiker "Nosferatu" drehte Regisseur Werner Herzog 1979. In "Nosferatu - Phantom der Nacht" spielt Klaus Kinski, der die Gestik und Körperhaltung Max Schreck bis ins Detail imitierte, den Vampir in einer dem Stummfilm-Original nachempfundenen Maske. Der Film war eine Hommage an Regisseur Murnau. 1988 spielte Kinski den Vampir nochmal in "Nosferatu in Venedig".