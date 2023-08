Fast 1000 Mittelmeer-Migranten erreichen Lampedusa

Fast 1000 Bootsmigranten erreichten an diesem Wochenende die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. In der Nacht zum Sonntag wurden 277 Menschen in sechs Booten von der italienischen Küstenwache auf die Insel gebracht. Am Samstag kamen knapp 718 Menschen in 27 Booten an.

Die Migranten stammten aus dem Kongo, der Elfenbeinküste, Burkina Faso, Kamerun, Guinea, Nigeria, dem Senegal und Mali, meldete Ansa. Sie gaben demnach an, von den tunesischen Küstenstädten Sfax, Gabès und Mahdia abgefahren zu sein.

Völlig überfülltes Aufnahmelager

Das Erstaufnahmelager von Lampedusa ist überfüllt. In dem für 400 Menschen ausgerichteten sogenannten Hotspot befinden sich zurzeit mehr als 2000 Menschen. Mit Fähren sollen Hunderte Menschen von den italienischen Behörden nach Sizilien gebracht werden.

Immer wieder kommt es bei den Versuchen von Migranten, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, zu verheerenden Bootsunglücken. Das Innenministerium in Rom zählte in diesem Jahr mehr als 96.300 Menschen, die auf Booten Italien erreichten - im Vorjahreszeitraum waren es knapp 45.700.

"Offene Wunde der Menschheit"

Angesichts wiederholter Bootsunglücke im Mittelmeer mit toten Migranten empfindet Papst Franziskus "Schmerz und Scham". Seit Jahresbeginn seien bereits 2000 Männer, Frauen und Kinder bei dem Versuch, Europa zu erreichen, im Mittelmeer ums Leben gekommen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag nach dem traditionellen Angelus-Gebet vor rund 15.000 Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom.

Der Papst grüßt beim Angelus-Gebet aus dem Fenster seines Arbeitszimmers Bild: Vatican Media/ANSA/ZUMA Press/picture alliance

Dies sei eine "offene Wunde für die Menschheit". Angesichts der laut Zahlen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) vermissten 2096 Menschen im Mittelmeer, unterstütze er die Bemühungen all derer, die sich für die Verhinderung von Schiffbrüchen sowie die Rettung von Migranten im Meer einsetzten. Damit würdigte der Papst die Anstrengungen privater Seenotretter.

Der 86-Jährige erinnerte zudem an das kürzliche schwere Bootsunglück vor Lampedusa. Laut Zeugen wurden 41 Menschen vermisst, die vermutlich ertranken. Ein Migrantenboot war auf dem Weg von Tunesien nach Italien gekentert. Er habe für sie gebetet, so Franziskus.

haz/qu (dpa, kna, epd)