Faktencheck: Der Mythos vom "Geist von Kiew"

Es ist eine Erzählung, die den Menschen in der Ukraine in Kriegstagen Mut macht: Das Militär leistet erbitterten Widerstand gegen die russische Invasion, darunter auch ein Ausnahme-Kampfpilot. Dieser soll in kurzer Zeit angeblich im Alleingang sechs russische Flugzeuge vom Himmel geholt haben und wird als der "Geist von Kiew" betitelt.

Der Mythos verbreitet sich vor allem über die sozialen Netzwerke. Private Nutzer, aber auch das ukrainische Verteidigungsministerium sowie Ex-Präsident Petro Poroschenko haben Videos und Fotos geteilt, die den mysteriösen Piloten zeigen sollen.

Vielgeteiltes Video ist unecht

In einem oft geteilten Video fliegt der angebliche "Geist von Kiew" einem russischen Flugzeug hinterher und schießt es ab. Der Clip ist hochkant gedreht und aus dem Off kommentiert jemand auf Ukrainisch "Da ist ein Flugzeug. Da ist noch eins. Es stürzt gleich ab."

Video ansehen 00:21 Twitter-Video: "Geist von Kiew"

Doch in Wahrheit handelt es sich um Sequenzen aus dem Videospiel "Digital Combat Simulator World". Den Hinweis darauf liefert unter anderem ein Nutzer, der das Video am 24. Februar bei Youtube hochgeladen hat. In der Videobeschreibung heißt es: "Dieses Filmmaterial stammt von DCS, ist aber dennoch aus Respekt vor dem 'Geist von Kiew' entstanden. Wenn er echt ist, möge Gott mit ihm sein; wenn er eine Fälschung ist, bete ich für mehr wie ihn."

Ein Pressesprecher von "Digital Combat Simulator World" (DCS) hat mittlerweile der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt, dass das Material aus dem Videospiel ist. Es zeigt also definitiv nicht den "Geist von Kiew".

Von Poroschenko gepostetes Foto ist alt

Petro Poroschenko, von 2014 bis 2019 Präsident der Ukraine, veröffentlichte ein Foto, das angeblich den "Geist von Kiew" zeigen soll. Auf Twitter schrieb Poroschenko Ende vergangener Woche, dass es sich bei der - nicht näher identifizierbaren - Person um den "Geist von Kiew" handle. "Mit solch starken Verteidigern wird die Ukraine definitiv gewinnen!"

Das Foto wurde jedoch bereits vor knapp drei Jahren vom offiziellen Account des ukrainischen Verteidigungsministeriums gepostet. Der Pilot auf dem Bild macht demnach einen Testflug mit neuem Helm. Wenn dennoch der von Poroschenko benannte Soldat zu sehen sein sollte, handelt es sich also zumindest um eine ältere Aufnahme.

Mittlerweile kursieren für den "Geist von Kiew" auch ein Name und Portraitfotos. Einige Nutzer sprechen auf Englisch von "Vladmir Abdonov" und posten dazu verschiedene Bilder eines Mannes.

Ein Argentinier wird zum "Geist von Kiew"

Diese Bilder des angeblichen "Geist von Kiew" werden vielfach im Netz verbreitet

Einige der Fotos sind eindeutig nicht echt. Dass etwa das folgende Bild manipuliert ist, zeigt unter anderem eine sogenannte Noise-Analyse mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Denn wenn Bilder verändert werden, hinterlässt dies oft sichtbare Spuren im Rauschen (Noise). Im konkreten Fall ist dies am Kopf des Piloten zu erkennen sowie an seiner Abzeichen am Arm und an der Ukraine-Flagge im Hintergrund.

Auffällige Stellen bei der Noise-Analyse

Eine Bilderrückwärtssuche verfestigt den Verdacht. Das gleiche Foto gab es schon vor Jahren im Netz - allerdings mit einem anderen Kopf, einem anderen Abzeichen am Arm und ohne Flagge im Hintergrund. Apropos Abzeichen: Auf dem Flugzeug hinter der Person sieht man bei genauerem Hinsehen ein graues Ahornblatt - ein von der Royal Canadian Airforce verwendetes Symbol. Das wurde wohl beim Manipulieren des Bildes offenbar übersehen und ist ein Hinweis, dass das Bild eigentlich aus Kanada stammt - zumindest dessen Hintergrund.

Mit den gleichen Tools lässt sich herausfinden, dass auch bei diesem Foto nachträglich an anderer Kopf hineinmanipuliert wurde. Das Originalbild wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine verbreitet. Demnach zeigt es den gefallenen Marinesoldaten Vitaliy Skakun, der posthum von Präsident Selenskyi den Titel "Held der Ukraine" erhalten habe. Skakun soll unter Einsatz seines Lebens eine Brücke gesprengt haben, um den Vormarsch einer russischen Panzerkolonne zu stoppen.

Links der gefallene Soldat Vitaliy Skakun, rechts angeblich "Vladimir Abdonov"

Und wer ist nun der Mann auf den Bildern, der angeblich "Vladmir Abdonov" sein soll? Tatsächlich handelt es sich bei den in die Bilder montierten Gesichtern um einen argentinischen Anwalt aus Buenos Aires - der sich mittlerweile selbst auf Twitter über seinen neuen Heldenstatus amüsiert.

Wie handlungsfähig ist die ukrainische Luftwaffe noch?

Alles in allem lässt sich weder eindeutig belegen noch widerlegen, dass es einen ukrainischen Kampfpiloten gibt, der ein wahres Fliegerass ist und sechs russische Flugzeuge abgeschossen hat. Das ukrainische Militär hat am 24. Februar verkündet, fünf russische Flieger und einen Helikopter abgeschossen zu haben. Russland wiederum erklärte am selben Tag, die Luftabwehr sowie die Luftwaffenstützpunkte in der Ukraine außer Gefecht gesetzt zu haben. Zur Einsatzbereitschaft der ukrainischen Luftwaffe fehlt es an unabhängigen Informationen.

Fakt ist lediglich: Viele der im Zusammenhang mit dem "Geist von Kiew" geposteten Videos und Fotos sind Fakes (Hier mehr Informationen, wie sie Fakes erkennen können). Das ukrainische Verteidigungsministerium selbst äußerte sich auf Twitter am 25. Februar so zu dem Mythos: "Dutzende erfahrene Militärpiloten vom Hauptmann bis zum General, die zuvor aus der Reserve entlassen wurden, nehmen ihren Dienst in der Luftwaffe wieder auf. Wer weiß, vielleicht ist einer von ihnen der Lufträcher auf der MiG-29, der von Kiewern so oft gesehen wird!" Eine DW-Anfrage an das ukrainische Verteidigungsministerium zur Identität des "Geistes von Kiew" blieb vorerst unbeantwortet.

Mitarbeit: Michel Penke, Rachel Baig