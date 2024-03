Faktencheck: Demonstrieren diese Frauen gegen Waffenbesitz?

Das Recht auf Waffenbesitz ist in den USA ein Dauerstreitpunkt - auch im Internet. Dass im anlaufenden Wahlkampf um die Präsidentschaft Fakes zu diesem Thema auftauchen, ist also kein Zufall. Wir haben einen aufgedeckt.

Die Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft dreht sich unter anderem um den zweiten Verfassungszusatz ("Second Amendment"), oft "2A" abgekürzt: Er verbietet dem Staat, das Recht der Bürger auf Waffenbesitz zu beschränken. Die Autoren der US-Verfassung begründeten dies unter anderem mit der Überzeugung, dass das Volk stets wehrhaft bleiben sollte - auch gegenüber der Staatsgewalt. Mehr als 230 Jahre später stehen viele Menschen in den USA diesem Recht kritisch gegenüber.

Besonders verbreitet ist diese Haltung unter Wählern der Demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden, die immer wieder versucht, das Recht auf Waffenbesitz auf Bundesebene einzuschränken. Andere, tendenziell Wähler der Republikanischen Partei von Ex-Präsident Donald Trump, verteidigen es. Und nicht wenige von ihnen wären notfalls wohl bereit, dies auch mit Waffengewalt zu tun.

Wollen diese Frauen Menschen ihre Waffen abnehmen?

Dies geht zumindest aus diversen Kommentaren hervor, die User zu dem oben gezeigten Bild abgegeben haben. Es wurde in Sozialen Medien, vor allem auf X, ehemals Twitter, seit Anfang März hunderttausendfach angezeigt.

Behauptung: Das Foto zeigt vier Frauen mit Mund-Nasen-Schutz in sportlichem Outfit in einem Park. Sie halten zwei Pappschilder hoch. Auf einem steht "2A abschaffen", auf dem anderen "Legt Eure Waffen nieder oder wir holen sie uns". Sie scheinen also gegen das Recht auf Waffenbesitz zu demonstrieren.

DW Faktencheck: Fake.

Viele User machen sich über das Bild, beziehungsweise die Frauen darauf lustig. Einige kommentieren provozierend nach dem Motto "Das will ich sehen" oder "Ich warte auf euch" . Manche äußern mehr oder weniger explizite Gewaltphantasien darüber, was wohl geschehen würde, wenn diese vier Frauen das tatsächlich versuchen würden. Einige gehen auch auf die "Corona"-Masken ein.

Der Verfasser eines X-Posts, der fast 400.000 Mal angezeigt wurde, glaubt: "Linke, weiße Frauen mittleren Alters sind der Tod dieses Landes" . Wieder andere reagieren humorvoller auf die Forderung nach dem Aufgeben ihrer Waffen: "Nur, wenn sie gezwungen werden, ihre Yoga-Hosen aufzugeben" .

Die Frauen feiern den Wahlsieg von Joe Biden

Wir haben geprüft, ob das Bild echt und aktuell ist. Auf die richtige Spur hat uns die Suche mit TinEye gebracht. Dort wird ein fast identisches Foto von 14. Februar 2021 angezeigt. Eine weitere Suche über Google-Lens hat uns zu einem Artikel von "ABC7News" gebracht. Der enthält eine Bildergalerie von Menschen, die am 7. November 2020 den Wahlsieg von Joe Biden und seiner Vize-Präsidentin Kamala Harris feiern. Dort ist das Originalbild ebenso zu finden wie in einem "Tweet" , wie es damals noch hieß, vom selben Tag. Beiden Quellen zufolge wurde das Foto im "Dolores Park" in San Francisco aufgenommen.

Das Originalfoto stammt vom 7. November 2020 und zeigt Frauen, die den Wahlsieg von Joe Biden gegen Donald Trump feiern Bild: Reggie Aqui / ABC7 / Twitter / X

Die hügelige Landschaft auf dem Foto passt zur Topografie von San Francisco. Ein Hinweisschild zum Umgang mit Hunden in dem Park am linken Bildrand deutet auf den Dolores Part hin. Es ist zwar zu unscharf, um den Parknamen darauf zu erkennen. Die dort abgebildeten Karte ähnelt aber stark anderen Karten des Parks , die im Internet zu finden sind.

Tatsächlich steht auf den Schildern nichts vom zweiten Verfassungszusatz, sondern: "Biden, Harris" und "Sie sind gefeuert". Letzteres dürfte an die Adresse des unterlegenen Kandidaten Donald Trump gehen: Mit dem mittlerweile geflügelten Wort "Sie sind gefeuert!" schmiss der damalige Geschäftsmann und TV-Promi in der 2004 ausgestrahlten ersten Staffel der Reality-Fernsehsendung "The Apprentice" gescheiterte Kandidaten aus der Show.