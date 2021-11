Fünf Jahre "Wir schaffen das!"

Als im Jahr 2015 immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, verspricht Bundeskanzlerin Merkel: "Wir schaffen das!" DW-Reporter haben dieselben Flüchtlinge besucht, über die sie schon einmal berichtet haben.

Am 31.August 2015 verspricht die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in der Bundespressekonferenz "Wir schaffen das!", als die auf die Aufnahme von Flüchtlingen angesprochen wird. Seitdem sind fünf Jahre vergangen und die Bilanz fällt gemischt aus - es gibt Flüchtlinge, die es "geschafft" haben, die perfekt Deutsch sprechen, hier arbeiten und integriert sind. Und es gibt Flüchtlinge, die immer noch in Flüchtlingsheimen leben und auch fünf Jahre später noch nicht in Deutschland angekommen sind. In einer sechsteiligen Serie haben DW-Reporter dieselben Flüchtlinge getroffen, über die sie in den vergangenen Jahren schon einmal berichtet haben. Die DW liefert Zahlen und Grafiken zu der Integration von Flüchtlingen und zieht ein Fazit, wie Deutschland sich seitdem verändert und ob das Land die Kraftanstrengung gemeistert hat.