Fünf Dinge, die wir von Marlene Dietrich lernen können

120. Geburtstag: So lebte Marlene Dietrich

Legende Marlene Dietrich

Sie wollte - ähnlich wie Greta Garbo - beim Publikum in Erinnerung bleiben als Schauspielerin in den besten Jahren. Deshalb hatte sie in den 1960er Jahren nur noch zwei, im Jahrzehnt darauf lediglich einen Kamera-Auftritt. Auch diesem konsequenten Rückzug verdankt Marlene Dietrich wohl den Status einer Filmikone. In Deutschland bekam sie 2010 einen Stern auf dem Berliner Boulevard der Stars.