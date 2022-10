Ex-Bundeskanzlerin Merkel erhält UN-Flüchtlingspreis

Für ihre Flüchtlingspolitik in den Jahren 2015 und 2016 stand Angela Merkel vielfach in der Kritik - insbesonders ihr Satz "Wir schaffen das". Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR würdigt dagegen mit dem Nansen-Preis ihre Rolle in dieser Zeit. Deutschland hatte damals - "auf dem Höhepunkt des Syrien-Konflikts" - mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen. Merkel habe "gezeigt, was erreicht werden kann, wenn Politiker richtig handeln und daran arbeiten, Lösungen für die Herausforderungen der Welt zu finden, statt die Verantwortung an andere weiterzureichen", teilte das UNHCR mit.

Die damalige Bundeskanzlerin sagte rückblickend: "Es war eine Situation, die unsere europäischen Werte wie selten zuvor auf die Probe gestellt hat. Es war nicht mehr und nicht weniger als ein humanitäres Gebot.“ Filippo Grandi, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, lobte die Entschlossenheit der ehemaligen Regierungschefin, Asylsuchende zu schützen und sich für Menschenrechte, humanitäre Grundsätze und internationales Recht einzusetzen. "Indem Angela Merkel mehr als einer Million Flüchtlingen geholfen hat zu überleben, hat sie großen moralischen und politischen Mut bewiesen", sagte Grandi.

Der jährlich verliehene Nansen-Preis wurde 1954 zu Ehren des ersten UN-Hochkommissars für Flüchtlinge, des norwegischen Arktisforschers und Menschenfreunds Fridtjof Nansen, ins Leben gerufen. Damit wird herausragende Arbeit für Flüchtlinge gewürdigt. Der Preis ist mit 150.000 Dollar (etwa 152.000 Euro) dotiert.

fab/jj (afp, dpa, unhcr.org)