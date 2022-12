Schlittschuhlaufen im Tuileriengarten in Paris

In Paris haben Weihnachtsfans die Qual der Wahl, denn es gibt eine große Auswahl an Märkten. Beliebt ist der große "Marché de Noël" im Tuileriengarten mit seiner Eislaufbahn. Eine kleinere Alternative ist das charmante Montmartre-Weihnachtsdorf am Place des Abbesses - oder der Weihnachtsmarkt am Bahnhof Saint-Lazare, der sich auf in Frankreich produzierte Produkte fokussiert.