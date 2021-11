Weihnachtsmarkt

Es gibt sie seit dem 14. Jahrhundert: Weihnachtsmärkte, die in Süddeutschland auch Christkindlsmärkte heißen. In fast jeder Stadt öffnen sie in der Adventszeit ihre Pforten - für einige Tage oder für ganze vier Wochen.

Weihnachtsmärkte sind ein Touristenmagnet. sie sind in jüngster Zeit aber auch zum Ziel von Anschägen geworden - etwa in Berlin oder Straßburg.