Euro 2022: Deutschland ohne Alexandra Popp gegen England

Ausgangslage:

Mit Deutschland und England haben sich die beiden besten Teams der Euro 2022 ins Finale geschossen (Anstoß: Sonntag 18 Uhr MESZ). Die "Lionesses" um Torjägerin Beth Mead haben in ihren bisherigen fünf Turnierspielen bereits 20 Mal ins gegnerische Netz getroffen, Mead genau wie Alexandra Popp alleine sechsmal. Allerdings kann Deutschlands treffsicherste Stürmerin nicht mit dabei sein. Kurzfristig fiel die 31-Jährige wegen muskulärer Probleme aus. Statt ihr stürmt Lea Schüller von Anfang an.

Ohne Popp wird die Defensive noch entscheidender: Die deutsche Mannschaft hat bislang erst ein einziges Gegentor kassiert - im Halbfinale gegen Frankreich. Jetzt geht es für die beste Abwehrreihe nicht nur gegen die beste Sturmreihe der EM sondern im ausverkauften Wembley-Stadion von London auch gegen über 80.000 Fans, die in der überwiegenden Mehrheit die Engländerinnen anfeuern werden. Immerhin wird Bundeskanzler Olaf Scholz dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg von der Tribüne aus die Daumen drücken. Auch Männer-Bundestrainer Hansi Flick wird dabei sein. Auf der Gegenseite ist Prinz William prominentester Unterstützer auf der Ehrentribüne.

Sportlich trennt die beiden Mannschaften nicht viel. Die Deutschen werden versuchen, der Wucht der "Lionesses" und deren individueller Klasse mit ihrem Teamgeist entgegenzutreten. Entscheidend könnte sein, wer in Führung geht. Sind es die Engländerinnen, haben sie das Stadion im Rücken und Deutschland müsste in euphorischer Atmosphäre damit klarkommen, erstmals im Turnierverlauf in Rückstand zu liegen. Schießen dagegen Popp und Co. das erste Tor, wäre das ein Dämpfer für die Stimmung und könnte für Nervosität in Reihen der Gastgeberinnen sorgen.

Stimmen vor dem Spiel:

Martina Voss-Tecklenburg (Bundestrainerin): "Es wird ein großartiges Fußballfest, das ist ein Klassiker. Was England in diesem Turnier gezeigt hat, ist natürlich brutal gut."

Lena Oberdorf: "Ich glaube, das ganze Stadion wird gegen uns sein. Wir spielen nicht nur gegen England, sondern gegen die ganze Nation gefühlt. Aber das sind für mich auch die schönsten Spiele: Wenn das ganze Stadion gegen dich ist, dich am besten noch ausbuht."

Alexandra Popp: "Wir wollen Wembley zum Schweigen bringen."

Olaf Scholz (Bundeskanzler): "Ich freue mich darauf, nach London zu fahren und das Team im Traumfinale gegen die Gastgeberinnen aus England im Wembley-Stadion zu unterstützen."

Statistik:

Die deutsche und die englische Mannschaft standen sich bei großen Turnieren bereits neun Mal gegenüber. Bei sieben dieser Partien kamen die Siegerinnen aus Deutschland. Wichtigster Erfolg war das gewonnene EM-Finale von 2009, das die DFB-Frauen mit 6:2 für sich entschieden. Insgesamt ist das EM-Finale in Wembley der 28. Vergleich der beiden Teams. Aus Sicht der deutschen Elf stehen 21 Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen zu Buche.