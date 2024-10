EU: Waffen sollen im Libanon schweigen

Nach dem Beginn der israelischen Operationen mit Landstreitkräften im Süden des Libanon hat die Europäische Union ihre Position zum bewaffneten Konflikt zwischen der als Terrororganisation eingestuften Hisbollah-Miliz und Israel noch einmal klargemacht.

Die EU-Außenministerinnen und Außenminister hatten vor Beginn der Offensive am Montag in einer virtuellen Sondersitzung einen sofortigen Waffenstillstand beider Seiten gefordert. "Israel und die Hisbollah müssen sich in vollem Umfang an die Beschlüsse des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen halten", mahnte Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte und Vorsitzende der Ministerrunde. "Dabei bleibt es auch", bekräftigte sein Sprecher Peter Stano in Brüssel noch einmal, nachdem die israelische Armee begrenzte Bodenoperationen im Südlibanon bestätigt hatte.

Ein israelischer Panzer feuert in Richtung Hisbollah-Stellungen im Libanon Bild: Israel Defense Forces/Handout/Xinhua/picture alliance

Die radikal-islamische Hisbollah-Miliz feuerte erneut Raketen in den Norden Israels. Der UN-Beschluss 1701, auf den sich die Europäische Union beruft, stammt aus dem Jahr 2006. Er sieht einen Waffenstillstand und die Einrichtung einer Pufferzone im Norden des Libanon vor. Die Hisbollah hatte sich in den vergangenen 18 Jahren nicht hinter die vereinbarten Linien zurückgezogen und die libanesische Armee hat die Hisbollah nicht wie vorgesehen entwaffnet.

"Libanesen zahlen die Zeche"

Seit dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres greift die Hisbollah Israel immer wieder vom Libanon aus an. Tausende Israelis mussten ihre Häusern im Norden des Landes verlassen. Wegen der Angriffe der israelischen Armee auf Stellungen und Führungspersonal der Hisbollah sind nun auch im Libanon viele Menschen auf der Flucht. Nach Angaben der libanesischen Regierung bis zu eine Million.

Raketeneinschlag in Horeshim, Israel: Die Hisbollah feuert wahllos ungesteuerte Waffen Bild: Jack Guez/AFP/Getty Images

"Wir sind fast in einem vollständigen Krieg gelandet. Wir sehen mehr Militärschläge, mehr Zerstörung, mehr Kollateralschäden, mehr Opfer. Die Zivilisten im Libanon zahlen einen Preis, der nicht zu akzeptieren ist", beklagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schon vor einigen Tagen.

Die EU-Außenminister bekannten sich in ihrer Sondersitzung dazu, dass dem Libanon geholfen werden müsse. "Der Staat muss vor dem Kollaps bewahrt werden", heißt es in einer Erklärung der EU. Die EU-Kommission hatte bereits im Frühjahr eine Milliarde Euro an Finanzhilfen für das von einer schweren Wirtschaftskrise gebeutelte Land zur Verfügung gestellt. Am Montag wurden noch einmal zehn Millionen Euro an kurzfristiger humanitärer Hilfe mobilisiert.

Das Leid tragen die Zivlisten: Geflüchtete Familie am Strand von Beirut Bild: Louisa Gouliamaki/REUTERS

Aus Sicht der Europäischen Union ist es geboten, die libanesische Armee zu stärken: Sie soll die Hisbollah in Schach halten und die im Libanon seit Jahrzehnten bestehende UN-Blauhelmmission unterstützen. Aus ihrer sogenannten "Friedensfazilität", einem Hilfsfonds, will die EU in diesem Jahr 50 Millionen Euro für die Ausrüstung und Ausbildung der libanesischen Armee bereitstellen.

Europa hat wenig Einfluss

Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot war am Montag in Beirut und kritisierte, dass der Libanon in einen Krieg verwickelt werde, den er nicht gewollt habe. Frankreich, ehemals Kolonialmacht im Libanon, habe noch einen gewissen Einfluss und Kommunikationskanäle in Richtung der Terrororganisation Hisbollah, meint Karim Bitar vom Institut für Internationale und Strategische Studien in Paris. "Mehr aber auch nicht; Europa ist in der Tat nur noch ein wichtiger Zuschauer", so Bitar, der auch an der Saint Joseph Universität in Beirut lehrt. "Viele Menschen im Nahen Osten würden sich eine aktivere Rolle Europas wünschen. Sie erkennen aber, dass die EU nicht einig ist und die meisten Staaten einfach den USA folgen."

US-Präsident Joe Biden fordert zwar auch einen Waffenstillstand, unterstützt dennoch die israelische Regierung und ermahnt den Iran, nicht in den Konflikt einzugreifen. Der Iran wiederum ist der entscheidende Sponsor der Hisbollah-Milizen. Frankreich bereitet die Evakuierung von Franzosen und weiteren Europäern aus dem Libanon vor. Der Hubschrauber-Träger Dixmude wird zu diesem Zweck nach Zypern verlegt.

Beide Seiten sollen das Recht achten

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte am Wochenende vor einer Destabilisierung des gesamten Libanons durch das israelische Vorgehen gewarnt. Sie kritisierte die Tötung des Hisbollah-Anführers Hassan Nasrallah durch Israel, während US-Präsident Joe Biden diesen Schritt begrüßte. Die EU schloss sich der Haltung Baerbocks nicht an. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mahnte jedoch nicht nur die Hisbollah, ihre Kämpfe einzustellen, sondern auch Israel. "Die Hisbollah hat mit den Attacken angefangen. Israel hat das Recht sich zu verteidigen, aber es muss das internationale humanitäre Völkerrecht beachten", so Borrell am Montagabend.

In Berichten aus den USA hieß es von ungenannten Diplomaten, der Iran, die Schutzmacht der Hisbollah, bereite einen Raketenangriff auf Israel vor. Ein solcher würde gravierende Folgen für den Iran haben, hieß es weiter. Die USA könnten gezwungen sein selbst in den Konflikt einzugreifen, um Israel zu schützen. Das wäre dann der "Flächenbrand" in der Region, vor dem die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Wochenende gewarnt hatte.