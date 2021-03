Entdeckt und Behandelt: Thrombosen nach AstraZeneca-Impfung

Wie der NDR berichtet, haben Transfusionsmediziner der Universitätmedizin Greifswald (UMG) einen Zusammenhang zwischen den seltenen Hirnthrombosen und dem Impfstoff von AstraZeneca nachgewiesen. Am Montag waren die Impfungen nach einer Entscheidung von Gesundheitsminister Jens Spahn ausgesetzt worden, nachdem in sieben Fällen von seltenen Thrombosen im Gehirn nach Verabreichung des AstraZeneca Impfstoffs berichtet worden war. Was bedeuten die neuen Erkenntnisse aus Greifswald für die Praxis?

Was wurde herausgefunden?

In Zusammenarbeit mit dem Paul-Ehrlich-Institut und Forschenden aus Österreich untersuchten die Forschenden vom UMG Blutproben von sechs der Betroffenen, die nach einer Impfung mit dem AstraZeneca Impfstoff seltene Sinusvenenthrombosen im Gehirn entwickelt hatten. Das Ergebnis: Offenbar löst das Vakzin in einzelnen Fällen einen Abwehrmechanismus des Körpers aus. Diese Immunantwort aktiviere die Blutplättchen - ein ganz normaler Vorgang, wenn wir uns verletzen und das Blut gerinnt, um die Wunde zu verschließen.

Dem Leiter des UMG, Andreas Greinacher, zufolge, führe dieser Mechanismus bei einzelnen Geimpften zu den Thrombosen im Gehirn, die dann den Abfluss des Blutes verhindern. Bisher sind diese Ergebnisse noch nicht in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht worden.

Therapie gleich mitentwickelt

Was erstmal wie eine weitere Hiobsbotschaft im Zusammenhang mit dem Impfstoff von AstraZeneca klingt, ist laut den Forschenden im NDR-Bericht eine gute Nachricht: Da der Mechanismus so genau erkannt werden konnte, war der Weg für eine mögliche Therapie nicht weit. Somit gebe es nun eine gezielte Behandlungsmöglichkeit, sollten Sinusvenenthrombosen bei Geimpften auftreten.

"Da die Ergebnisse, breit gestreut, an Kliniken übermittelt wurden, kann weiter mit AstraZeneca geimpft werden. Betroffene können direkt therapiert werden", heißt es in einer Pressemitteilung der Universitätsmedizin Greifswald. Allerdings betonen die Forschenden auch, dass der Wirkstoff zur Behandlung einer Thrombose nicht prophylaktisch, also vor einer Impfung und vor einer etwaigen Entwicklung der Symptome, gegeben werden könne.

Bei den beobachteten Fällen handelt es sich um seltene Thrombosen im Gehirn.

Impfungen gehen weiter

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte im Laufe der Woche die Sicherheit des AstraZeneca Impfstoffes noch einmal überprüft und ihn am Donnerstag wieder freigegeben. Lediglich mit einem Warnhinweis für Frauen unter 55 Jahren wurde er versehen. Seit Freitag laufen die Impfungen mit AstraZeneca also auch in Deutschland weiter.

Das Forscherteam aus Greifswald hatte bereits 2011 einen Forschungserfolg während der EHEC-Epidemie zu verzeichnen, berichtet der NDR. So entwickelten die Forschenden eine Behandlungsmöglichkeit, die in Norddeutschland die Epidemie stoppen konnte.

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk lobte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Arbeit der Forschenden von der Universtität Geifswald. Sie äußerte Verständnis für die Sorgen und Bedenken der Bevölkerung und betonte, wie wichtig Beratung und Aufklärung über die Impfungen sei.