Emily Jean "Emma" Stone ist eine US-amerikanische Schauspielerin. 2017 gewann sie für ihre Rolle in "La La Land" einen Golden Globe Award. In dem Musical-Film spielt sie die weibliche Hauptrolle.

Die US-amerikanische Schauspielerin wurde am 6. November 1988 in Arizona geboren. Ihr Kinodebüt gab sie 2007 in der Komödie "Superbad", für ihre Darstellung erhielt sie den Young Hollywood Award. Bekannt wurde sie durch ihre Rollen in "The Amazing Spider-Man", eine Neuverfilmung der Spider-Man-Comics. Die weibliche Hauptrolle im Musical-Film "La La Land" bescherte ihr den bisher wichtigsten Preis ihrer Karriere, einen Golden Globe Award.