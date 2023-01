Elvis-Tochter Lisa Marie Presley mit 54 Jahren gestorben

Die US-Sängerin sei im Alter von 54 Jahren gestorben, teilte ihre Familie. Ihre Mutter "Priscilla Presley und die Presley-Familie sind schockiert und am Boden zerstört wegen des tragischen Tods ihrer geliebten Lisa Marie", hieß es in einer Erklärung der Familie.

Nach einem Bericht des Prominentenportals TMZ war Lisa Marie Presley nach einem Herzstillstand zu Hause in ein Krankenhaus gebracht und auf der Intensivstation in ein künstliches Koma versetzt worden. Eine Hausangestellte hatte die 54-Jährige demnach am Donnerstagmorgen leblos in ihrem Haus in Calabasas, einem Promi-Vorort von Los Angeles, gefunden.

Sängerin mit drei Schallplatten

Lisa Marie Presley war das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley. Sie brachte als Sängerin drei Alben heraus. In der Vergangenheit machte sie außerdem mit einer anderthalbjährigen Ehe mit Pop-Ikone Michael Jackson und einer nur drei Monate währenden Ehe mit US-Schauspieler Nicolas Cage Schlagzeilen.

Elvis Presley im Jahr 1956

Danach war sie mit dem Schauspieler und Komponist Michael Lockwood verheiratet. Danny Keough war ihr erster Ehemann, von ihm ließ sie sich 1994 scheiden. Presley hinterlässt zwei 14-jährige Zwillingstöchter und die 33-jährige Schauspielerin Riley Keough, die in dem Actionfilm "Mad Max: Fury Road" mitspielte. Ihr Sohn Benjamin Keough war 2020 im Alter von 27 Jahren gestorben.

Wichtige Geschäftsanteile verkauft

Bis 2005 hatte Lisa Marie Presley das Erbe ihres legendären Vaters kontrolliert. Dann verkaufte sie den Großteil ihrer Anteile an Elvis Presley Enterprises an eine Investmentfirma. Sie behielt aber Graceland, das Anwesen ihres Vaters in Memphis, wo Elvis Presley im August 1977 leblos gefunden worden war. Er wurde damals ins Krankenhaus gebracht, dort wurde sein Tod durch einen Herzanfall festgestellt. Die toxikologische Untersuchung ergab eine hohe Konzentration an verschreibungspflichtigen Medikamenten in seinem Blut.

Am 1. Februar wäre Lisa Marie Presley 55 Jahre alt geworden. Am Dienstagabend hatte sie mit ihrer Mutter noch an der Gala zur Verleihung der Golden Globes teilgenommen. Dabei war der US-Schauspieler Austin Butler für seine Titelrolle im Kinofilm "Elvis" als bester männlicher Schauspieler in einem Filmdrama ausgezeichnet worden.

