Ein Foto - eine ganze Welt

In unserem Fotografie Spezial ergründen wir Einblick in reale und inszenierte Leben und besuchen Orte, die es so nicht mehr gibt.

Zanele Muholi und das andere Südafrika

Zanele Muholi erzählt mit der Kamera die Geschichten der Schwarzen LGBTQ-Community in Südafrika. Muholis Werke sind ein Aufbegehren gegen Diskriminierung, Hass und Gewalt, erzählen aber auch von Freude und Stolz der queeren Südafrikaner:innen.

Alexander Steffen und das verschwundene Berlin

Berlin ist eine Stadt im stetigen Wandel. Für das Projekt „Vanishing Berlin“ dokumentiert Fotograf Alexander Steffen diese Vergänglichkeit. Seit Jahrzehnte verewigt er so Orte, die die Stadt prägen – bevor sie für immer verschwinden.

James Mollison und die Träume der Kinder

James Mollison zeigt seinem Fotoprojekt "Where Children Sleep", wie ungleich Kinder weltweit aufwachsen: Ein Junge in den USA schläft in einem Bett, das wie ein Auto aussieht, ein Gleichaltriger in Kambodscha auf einem alten Reifen.

Elsa & Johanna und ihre verschiedenen Identitäten

Das Spiel mit der Verwandlung beherrschen die Fotografinnen Elsa Parra und Johanna Benaïnous perfekt. Für ihre Bilder porträtieren sie sich selbst: als gelangweilte Hausfrauen, rebellische Jugendliche, Mütter und Töchter, Liebespaare.

Wim Wenders und die Geschichte seines Lebens

Es begann mit schnellen Fotos zur Vorbereitung von Dreharbeiten: Fotografien als Notizen. Bald aber erlag Regisseur Wim Wenders dem Charme der Polaroidbilder – sie wurden sein Tagebuch. Heute sind es faszinierende Dokumente eines kreativen Lebens.

