Eile mit Weile oder ruhige Kugel? Deutsche Redensarten rund um Entspannung

Immer mit der Ruhe!

Die Ruhe weghaben

Reflektiert, entspannt, in hektischen Momenten in sich ruhend: Wer so beschrieben wird, ist die Ruhe selbst, hat sprichwörtlich "die Ruhe weg". Die Redensart kann allerdings auch Kritik sein, wenn jemand vor lauter Entspanntheit nicht reagiert.