Was Deutsche meinen, wenn "der Kragen platzt"

Die deutsche Sprache kennt jede Menge Redewendungen, die Worte aus dem Bereich "Kleidung" nutzen, von "gut behütet" zu "den Schuh ziehe ich mir nicht an".

Manche gibt es genauso auch auf Englisch, zum Beispiel "den Gürtel enger schnallen (tighten your belt), oder "die Hosen anhaben" (wearing the pants in one's family). Andere, wie sich jemanden "vorknöpfen" oder sich "auf die Socken machen" und "das ist mir Jacke wie Hose", sind typisch deutsch.

