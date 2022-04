Ed Sheeran gewinnt Copyright-Rechtsstreit

"Ich habe das Gefühl, dass solche falschen Copyright-Vorwürfe immer häufiger werden", sagte Ed Sheeran nach der Urteilsverkündung in einem Video auf Twitter. Das würde der Songwriter-Industrie schaden, sagte der britische Singer-Songwriter weiter.

Geklagt hatten der Songwriter Sami Chokri alias Sami Switch sowie Musikproduzent Ross O'Donoghue, die in Sheerans erfolgreichsten Hit "Shape of You"aus dem Jahr 2017 Teile ihres zwei Jahre zuvor veröffentlichten Songs "Oh Why" wiederzuerkennen glaubten.

Sheeran: "Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Noten"

Sheeran und sein Co-Autor Snow Patrol's John McDaid sowie Produzent Steven McCutcheon hatten den Vorwurf vehement abgestritten. Sie könnten sich nicht daran erinnern, den Song "Oh Why" vor dem Plagiatsvorwurf je gehört zu haben, gaben sie zu Protokoll. Der Songwriter hatte sogar eine Gegenklage eingereicht, um seinen Namen "reinzuwaschen", wie er sagte. Mehrfach hatte er bei dem Prozess lange Befragungen zu seiner Arbeit Rede und Antwort gestanden. "Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Noten und wenige Akkorde in der Pop-Musik, so dass es natürlich zu Ähnlichkeiten kommen kann", so Sheeran.

Ein Gerichtszeichner porträtierte Sheeran bei seiner Aussage

Am Mittwoch (6.4.2022) entschied das Gericht in dem Copyright-Rechtsstreit zugunsten des 31-jährigen Superstars. Es gebe zwar gewisse Ähnlichkeiten bei Songteilen, urteilte der zuständige Richter Antony Zacaroli, aber auch bedeutende Unterschiede. "Ich bin überzeugt, dass Herr Sheeran weder absichtlich noch unbewusst aus "Oh Why" kopiert hat, als er "Shape of You" schrieb." Das Lied avancierte 2017 zum digital am bestverkauften Song des Jahres und wurde auf YouTube 5,6 Milliarden Mal angeschaut.



Es ist nicht das erste Mal, dass Ed Sheeran sich mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert sieht. "Ich möchte dazu nur sagen: Ich bin keine juristische Person und ich bin kein Unternehmen. Ich bin ein Mensch, ein Vater, Ehemann und Sohn. Prozesse sind keine angenehme Erfahrung und ich hoffe, dass zukünftig solche unbegründeten Vorwürfe vermieden werden können."

