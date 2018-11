East Side Gallery in Berlin gerettet

East Side Gallery

Open-Air-Museum unter Denkmalschutz

Am 28. September 1990 wurde die East Side Gallery eröffnet. Viele Kunstwerke haben Eingang in das kollektive Gedächtnis Deutschlands gefunden und - auf Postkarten gedruckt - in jedem Berliner Souvenirshop zu finden. So auch Thierry Noirs "Hommage an die junge Generation". Seit November 1991 steht die East Side Gallery unter Denkmalschutz.