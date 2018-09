DW-Talkshow sorgt für Kontroverse im Sudan

Die arabisch-sprachige DW-Talkshow "Shabab Talk" löste in dieser Woche eine Kontroverse im Sudan aus, nachdem eine Frau eine leidenschaftliche Rede gehalten hatte. An einem islamischen Geistlichen gerichtet, verurteilte sie die Unterdrückung von Frauen in einer Show mit dem Titel "Was wollen sudanesische Frauen?"

Die 28-jährige Weam Shawky kritisierte die gesellschaftlichen Normen in Bezug auf Frauen in Nordafrika, insbesondere die weit verbreitete Schikanierung von Frauen. "Wenn ich auf die Straße gehe und ein Mann mich wie ein Objekt behandelt und nicht wie ein menschliches Wesen, dann ist die Person verwerflich, die ihm das Recht gibt, mich zu belästigen, und nicht die Kleidung, die ich trage", sagte Shawky dem ebenfalls in der Sendung anwesenden Leiter der sudanesischen Scholars Corporation, Mohammed Osman Saleh. "Die Kleidung, die ich trage, ist Teil meiner Menschlichkeit und meiner Wahlfreiheit und nicht der Wahl der Gesellschaft mit ihren kranken und rückständigen Traditionen".

Das Video des Segments wurde viral und sammelte mehr als 1 Million Aufrufe auf Social-Media-Plattformen, einschließlich Facebook, Twitter und YouTube. Es löste eine breitere Diskussion über die Gleichstellung der Geschlechter im Sudan aus.

Weltweit haben Frauen den Mut von Weam Shawky in Shababtalk gelobt

Hitzige Debatte

Der jemenitische Journalist und Radiomoderator Hind al-Eryani lobte Shawkys Mut, sich gegen den Gelehrten zu stellen und sagte: "Dies ist ein großer Weckruf an die starken Frauen im Sudan." Einige Zuschauer sagten, sie sei ein Symbol für "Mut und Zähigkeit" und ihr Argument sei "völlig überzeugend".

Andere waren weniger zufrieden mit Shawky. Mehrere religiöse Führer im Sudan sprachen während ihrer traditionellen Freitagspredigten über den Vorfall, darunter Khartum Imam und TV-Prediger Abdulhay Yusuf. Ein anderer Prediger beschuldigte den Moderator von "Shabab Talk", DW-Journalist Jaafar Abdul Karim, den Sudan zu besuchen, um "Atheismus zu verbreiten". Kurz nach dem Ende des Programms gab Saleh eine Pressekonferenz, um die Show zu verspotten und sagte, sie repräsentiere die "Feinde unserer Kultur".

"Es ist ziemlich lustig, dass die Mehrheit der Leute, die sich beschweren und durch diese Episode verletzt werden, Männer sind, wenn das ganze Thema der Sendung doch lautet: "Was Sudanesinnen wollen", sagte ein Twitter-Nutzer. "Es ist fast so, als fühlten die Männer sich bedroht."

"Kriminalisierung von Frauen"

Menschenrechtsgruppen haben die sudanesischen Behörden lange Zeit für ihre "Kriminalisierung von Frauen" im Land kritisiert. "Das sudanesische Gesetz diskriminiert Frauen und Mädchen auf unterschiedliche Weise, unter anderem durch die Anwendung von Scharia-Strafen für 'moralische Verbrechen' wie Ehebruch oder den Verstoß gegen Kleidervorschriften", konstatierte etwa die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in ihrem jüngsten Bericht über den Sudan.

Redress, eine in London ansässige Organisation, veröffentlichte letztes Jahr einen Bericht, in dem sie darauf hinwies, dass "die Gesetze der öffentlichen Ordnung bewusst vage gehalten werden, um sie für eine soziale Kontrolle durch die Behörden offen zu lassen".