Dragoslav Dedovic

Nach dem Journalismus-Studium in Sarajevo (1986) engagierte sich Dedovic als Journalist und Schriftsteller gegen den Einsatz militärischer Gewalt zur Lösung der Jugoslawienkrise. 1992, nach Beginn des Krieges in Bosnien und Herzegowina, verließ er seine Heimatland. Als Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) erlangte er 1999 seinen Master am interdisziplinären Studiengang Europastudien in Aachen.

Von 1999 bis 2006 arbeitete Dedovic als Journalist für die Deutsche Welle (DW), anschließend war er drei Jahre lang Leiter des HBS-Regionalbüros in Belgrad, Serbien. 2009 wurde er Berater für die Westbalkan-Region bei Forum Ziviler Friedensdienst . Zwischen 2012 und 2017 war er Leiter des serbischen Programms von DW. Danach arbeitete er zwei Jahre lang als Korrespondent für dieses Medienunternehmen aus der serbischen Hauptstadt Belgrad.

Neben seiner Arbeit für DW veröffentlicht Dedovic regelmäßig in deutschen Tageszeitungen und Rundfunkanstalten wie Tagesspiegel, ZEIT-online, Deutschlandfunk, WDR usw. Seine Kolumne in Serbischer Sprache finden sie hier .