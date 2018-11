Dortmunds XXL-Weihnachtsbaum erleuchtet

Um ihren Weihnachtsbaum zu errichten, brauchen die Dortmunder jede Menge Nerven und Zeit. Vier Wochen dauert der Aufbau. Denn eigentlich besteht der Baum aus vielen kleinen Weihnachtsbäumen: 1700 einzelne Fichten werden auf einem 45 Meter hohen Gerüst zum großen Ganzen zusammengesetzt. Und mit 48.000 Lichtern geschmückt.

Dagegen mutet die Fichte, die am Dienstagmorgen unter Einsatz von schwerem Gerät vor dem Berliner Reichstag aufgestellt wurde, geradezu klein an. Dafür ist der 24 Meter hohe Weihnachtsbaum in Berlin aber echt. In den kommenden Tagen kommen weitere, kleinere Bäume an prominenten Plätzen und Orten in Berlin dazu.

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte Ganz große Kerze: Schlitz in Hessen Im Advent wird ein 36 Meter hoher Steinturm in der Altstadt in rotes Tuch gehüllt und überragt vom 30.11. bis 23.12.2018 die festlich geschmückten Fachwerkhäuser. An seiner Spitze leuchtet eine sechs Meter hohe Flamme in den Himmel. Es soll mit insgesamt 42 Meter Höhe die weltweit größte Kerze ohne Wachs sein.

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte Unter der Brücke: Ravennaschlucht Malerisch in der Ravennaschlucht gelegen, bietet dieser Weihnachtsmarkt im Schwarzwald eine besonders romantische Atmosphäre. Eingerahmt von den steilen Wänden der Schlucht, unter dem 40 Meter hohen Eisenbahn-Viadukt der Höllentalbahn ist an den vier Adventswochenenden jedes Jahr ein Dorf aus Holzhütten aufgebaut, ab 30.11. bis 23.12.2018

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte Alle an Bord: Engel im Hafen Im ostfriesischen Emden findet der Engelkemarkt nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser statt. Benannt ist dieser Weihnachtsmarkt nach einer goldenen Adlerfigur im Stadtwappen. Die Museumsschiffe im alten Binnenhafen sind mit Lichterketten über alle Toppen geflaggt. Aus den Kombüsen kommen Glühwein, Erbsensuppe und sogar ein weihnachtliches Menü vom 26.11. bis zum 23.12.2018.

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte Im Steinbruch: Granitweihnacht Recht rustikal wird auf dem Gelände eines alten Steinbruchs in Hauzenberg in Bayern der Christkindlmarkt platziert. In den Buden wird Kunsthandwerk aus der Region nicht nur verkauft, sondern traditionelle Handwerkstechniken wie die Steinmetzerei werden vorgeführt. Für die Kinder ist die Krippe mit echten Tieren der Renner. Ab 29.11. bis 23.12.2018 jeweils Donnerstag bis Sonntag.

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte Erotisch: Santa Pauli "Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt" - so bewerben die Veranstalter den Weihnachtsmarkt Santa Pauli auf der legendären Erotikmeile Reeperbahn. Geboten werden täglich Disco und Live-Musik, außerdem können Besucher hier Sex-Toys shoppen und sich "heiße Engel" im Strip-Zelt anschauen.

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte Mitten im See: Markt auf der Fraueninsel Über Bayerns größten See, den Chiemsee, bringen Fähren jede halbe Stunde neue Besucher auf die Fraueninsel. Mehr als 90 Aussteller verkaufen hier bayerische Souvenirs, Handgefertigtes aus dem Inselkloster, Krippen und Weihnachtsschmuck und jede Menge Gestricktes, Gehäkeltes und Geschnitztes. Diesen Weihnachtsmarkt mit Alpenpanorama gibt nur am 30.11. bis 2.12. und vom 7.12. bis 9.12.2018.

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte Auf Wanderschaft: Holy Shit! Auch so kann ein Adventskalender aussehen. Designstücke wie dieses gibt es beim Holy Shit Shopping. Eine Marktidee, die vor Weihnachten auf Tournee ist: von Köln über Berlin nach Stuttgart und Hamburg. Diese Alternative zu konventionellen Weihnachtsmärkten bietet Kunden Extravagantes und ist zugleich Plattform für junge Künstler und Designer.

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte Schwul-Lesbisch: Pink Christmas in München Rosarot und familiär geht es jedes Jahr, dieses Mal vom 26.11. bis 22.12.2018, auf dem Stephansplatz im Münchener Glockenbachviertel zu. Pink Christmas heißt der schwul-lesbische Weihnachtsmarkt, auf dem auch zahlreiche Travestiekünstler auftreten. Wer Weihnachtsbaumschmuck in pink sucht, ist hier genau richtig.

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte Im Weinkeller: Traben-Trarbach Weihnachtszauber in der Unterwelt gibt es ab 23. November 2018 in ehemaligen Weinkellern der Stadt Traben-Trabach an der Mosel beim Mosel-Wein-Nachts-Markt. In den stimmungsvoll beleuchteten historischen Kellern können Besucher Kunsthandwerk aus der Region kaufen und natürlich Wein verkosten. Vorteil: auch wenn es draußen knackig-kalt ist, herrschen in den Gewölben angenehme Temperaturen.

Zehn ungewöhnliche Weihnachtsmärkte In der Hummerbude: Advent auf Helgoland Auf Deutschlands einziger Hochseeinsel haben im Sommer Künstler ihre Ateliers in den alten Fischerhütten am Hafen. Vor Weihnachten, am 7./8.12. und am 14./15.12.2018, locken die kleinen bunten Holzhäuschen mit Waffeln, Kuchen und Weihnachtspunsch. Bis Heiligabend (24. Dezember) leuchtet jeden Tag ein Fensterchen mehr in der 500 Meter langen Hummerbuden-Zeile. Autorin/Autor: Christina Deicke



Der erste Christbaum soll im Jahr 1419 ganz im Südwesten Deutschlands im Schwarzwald gestanden haben: Die Bäckerschaft der Stadt Freiburg hatte einen Baum mit allerlei Naschwerk, Früchten und Nüssen behängt haben, den die Kinder an Neujahr plündern durften.

Der erste offiziell geschmückte Weihnachtsbaum soll 1510 in Riga auf einem öffentlichen Platz aufgestellt worden sein. Der erste elektrisch beleuchtete Weihnachtsbaum wurde 1882 in New York in den USA aufgestellt - auch wenn der noch keine 48.000 Lichter gehabt haben dürfte.